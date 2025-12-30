Política

Álvaro Uribe habla tras aumento del salario mínimo: “No estamos en contra del ingreso de los trabajadores”; pide disminuir impuestos a los empresarios

El exmandatario anunció que emitirá un pronunciamiento oficial el 31 de diciembre sobre el incremento del Gobierno Petro. Llamó a una reducción del Estado.

Redacción Semana
30 de diciembre de 2025, 10:44 p. m.
Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, y Gustavo Petro, actual jefe de Estado.
Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, y Gustavo Petro, actual jefe de Estado.

El expresidente Álvaro Uribe dio unas puntadas de lo que piensa sobre el incremento del salario mínimo anunciado por el presidente Petro.

Aseguró que no está en contra de que los trabajadores ganen más ni de que se mejoren sus condiciones; sin embargo, señaló que esos incrementos terminarán destinándose al pago de medicamentos, dentro de un sistema de salud que, según afirmó, el Gobierno ha desfinanciado, así como en el pago de impuestos que la Presidencia ahora pretende incrementar.

“A mí me gusta que lo aumenten; a mí lo que me chocan son los impuestos y la corrupción. A mí lo que me preocupa es que, como han deteriorado tanto la salud, buena parte de ese aumento se va a ir a comprar medicamentos y a pagar la salud, porque ¿qué hace una familia si ya no les dan los medicamentos?”, señaló el expresidente.

En ese mismo sentido, Uribe señaló que durante la mañana del 31 de diciembre publicaría un escrito con su postura oficial sobre el incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno de Gustavo Petro.

No obstante, adelantó que para el Centro Democrático lo más importante es la “economía fraterna” y que les vaya bien tanto al empresario como al trabajador. “Que le suban al trabajador está muy bien. Lo que me parece grave es que haya tanto impuesto en Colombia”, advirtió.

Pero Uribe no se quedó ahí. Cuestionó que los impuestos, “acaben con la salud, que hayan creado todas esas embajadas, que tengan toda esa burocracia, porque por ahí se va la platica. Lo que no puede pagar el empresario es tanto impuesto y ahora los recargos y enseguida el salario”.

Finalmente, el expresidente dijo que lo que propone es que se respete el derecho de todos los trabajadores, pero que se bajen los impuestos y que, de esa misma manera, el Estado se ‘achiquite’.

“¿Qué tiene que hacer el Estado? Achiquitarse. Que le vaya bien a los trabajadores, que los empresarios no tengan esa asfixia de los impuestos, pero que el Estado se comprima”, añadió Uribe.

En el mensaje que el expresidente Uribe dio en Montería aseguró que no estará en contra de los derechos de los trabajadores y que, por el contrario, se pondrá en la tarea de bajar impuestos y “al Estado corrupto, de achiquitarlo y de decirle al pueblo colombiano si prefiere un peso pagado en impuestos o en remuneración al trabajador”.

