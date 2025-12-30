Finanzas
La vida será más cara con el aumento del salario mínimo de Gustavo Petro: cinco cosas que suben irremediablemente. Haga cuentas
El incremento del 23,7 % en el salario de los trabajadores impactará el costo de vida de millones de colombianos. Así lo afecta a usted.
30 de diciembre de 2025, 10:22 a. m.
El salario mínimo mensual para el año 2026 será de $ 1.746.882, y con auxilio de transporte quedará en $ 2.000.000. Foto: Montaje SEMANA
