CUT se pronuncia tras incremento del 23% al salario mínimo para 2026: “Los trabajadores estamos de fiesta”

El presidente Gustavo Petro finalmente anunció este lunes, 29 de diciembre, el aumento del salario mínimo para 2026. El mandatario colombiano aseguró que la subida será de 23,7 %, lo que significa que los trabajadores ahora recibirán un salario de $ 1.746.882, que sumando el subsidio de transporte de $ 256.118, quedará finalmente en un salario de $ 2.000.000.

El mandatario aseguró que en el cálculo para definir el salario, no solo se consideró la ecuación habitual, que es la que se hace normalmente. Adicional a ello, se consideró la cantidad de familias en Colombia, el promedio de miembros en cada familia y cuánto de estos trabajan. También se consideró el costo de canasta familiar por núcleo.

El presidente, Gustavo Petro, y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, en Cartagena, el 29 de diciembre de 2025 Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

Tras el incremento, fueron varias las reacciones que se han conocido. Una de ellas fue la del presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, quien aseguró que los trabajadores colombianos están celebrando hoy tras el aumento.

“La clase trabajadora y los sectores populares estamos de fiesta hoy, con el anuncio que acaba de hacer el presidente Gustavo Petro de un incremento en el salario mínimo del 23 %. Es una reivindicación de los trabajadores y ha sido parte de sus luchas históricas”, indicó.

Adicional a ello, aseguró que el incremento es una muestra de que el estudio de la OIT, sobre el salario vital, sirvió de mecanismo para garantizar y poder justificar desde el punto de vista legal y constitucional el aumento salarial que ha decretado el Gobierno.

Fabio Arias, presidente de la CUT, habló del incremento del 23%. Foto: CUT / Youtube

“Le decimos a los empresarios. Si los trabajadores tienen mejores ingresos hay mejor vida para ellos y con absoluta seguridad, mayor productividad. En términos económicos, habrá un jalonamiento en la economía por el movimiento del consumo de los hogares”, concluyó.

Los sindicatos estaban pidiendo un aumento del 16 %, por lo que el incremento que hizo el mandatario fue superior un 7 % frente a la propuesta de los trabajadores.

Fabio Arias, presidente de la CUT, se pronunció frente al aumento del salario mínimo. Foto: cortesía Cut

De hecho, muchos expertos vaticinaban que lo más seguro era que el Gobierno tomara la decisión vía decreto, pues las brechas entre las propuestas de trabajadores y empresarios eran muy distantes. Mientras los gremios buscaban un aumento de apenas el 7,2%, los sindicatos buscaban casi el doble.

La brecha entre ambas propuestas era de un 8%, lo que para muchos era un claro desacuerdo y nula posibilidad de que se llegara a una concertación salarial.

Sin embargo, los trabajadores resultaron beneficiados con el incremento, que no solo está basado en el cálculo de inflación y productividad, sino que detrás también buscaría un repunte en el poder adquisitivo y con ello un aumento en el consumo, que movería a la economía de manera importante.