Economía

CUT se pronuncia tras incremento del 23% al salario mínimo para 2026: “Los trabajadores estamos de fiesta”

La propuesta de los sindicatos fue del 16 %, pero Petro subió el salario 7 % más por encima de la propuesta.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Esteban Felipe Feria Quintero

Esteban Felipe Feria Quintero

30 de diciembre de 2025, 1:42 a. m.
Central Unitaria de Trabajadores se pronunció frente al aumento.
Central Unitaria de Trabajadores se pronunció frente al aumento. Foto: Cortesía

El presidente Gustavo Petro finalmente anunció este lunes, 29 de diciembre, el aumento del salario mínimo para 2026. El mandatario colombiano aseguró que la subida será de 23,7 %, lo que significa que los trabajadores ahora recibirán un salario de $ 1.746.882, que sumando el subsidio de transporte de $ 256.118, quedará finalmente en un salario de $ 2.000.000.

El mandatario aseguró que en el cálculo para definir el salario, no solo se consideró la ecuación habitual, que es la que se hace normalmente. Adicional a ello, se consideró la cantidad de familias en Colombia, el promedio de miembros en cada familia y cuánto de estos trabajan. También se consideró el costo de canasta familiar por núcleo.

El presidente, Gustavo Petro, y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, en Cartagena, el 29 de diciembre de 2025
El presidente, Gustavo Petro, y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, en Cartagena, el 29 de diciembre de 2025 Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

Tras el incremento, fueron varias las reacciones que se han conocido. Una de ellas fue la del presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, quien aseguró que los trabajadores colombianos están celebrando hoy tras el aumento.

“La clase trabajadora y los sectores populares estamos de fiesta hoy, con el anuncio que acaba de hacer el presidente Gustavo Petro de un incremento en el salario mínimo del 23 %. Es una reivindicación de los trabajadores y ha sido parte de sus luchas históricas”, indicó.

Macroeconomía

¿A cuántos dólares equivale al cambio el salario mínimo de 2026? Estas son las cuentas

Macroeconomía

La reacción del empresario Mario Hernández tras conocer el monto del salario mínimo 2026 anunciado por Petro

Macroeconomía

Viviendas VIS y VIP en 2026: este es el valor oficial tras alza del salario mínimo

Macroeconomía

Salario mínimo 2026 | El pronunciamiento íntegro del presidente Gustavo Petro: “Un poco de trabajadores le creen a los megarricos”

Macroeconomía

Le reviven a Petro video de Chávez anunciando un salario mínimo alto en Venezuela, país que entró en una certera crisis económica

Macroeconomía

Recargos dominicales y festivos: esto es lo que cuestan con el nuevo salario mínimo fijado para 2026

Macroeconomía

Contratar a un trabajador con aumento del salario mínimo del 23,7 % le costará a una empresa casi $ 3.000.000 en 2026, incluyendo prestaciones

Macroeconomía

Con el salario mínimo de 2026, sindicatos pelearán por alza de dos dígitos, confirmó el presidente de la CUT

Macroeconomía

Fabio Arias, presidente de la CUT, muestra su carta sobre alza en el salario mínimo: aprovechar la última negociación con este gobierno

Nación

Fabio Arias, presidente de la CUT, salió en defensa de Petro ante su discurso en la ONU y se despachó contra Trump

Tras salario mínimo 2026 anunciado por Petro, Andi advierte del riesgo del “populismo” y se pregunta por qué el Gobierno alega “emergencia económica”

Adicional a ello, aseguró que el incremento es una muestra de que el estudio de la OIT, sobre el salario vital, sirvió de mecanismo para garantizar y poder justificar desde el punto de vista legal y constitucional el aumento salarial que ha decretado el Gobierno.

Fabio Arias, presidente de la CUT, sacó su carta sobre el salario mínimo para 2026.
Fabio Arias, presidente de la CUT, habló del incremento del 23%. Foto: CUT / Youtube

“Le decimos a los empresarios. Si los trabajadores tienen mejores ingresos hay mejor vida para ellos y con absoluta seguridad, mayor productividad. En términos económicos, habrá un jalonamiento en la economía por el movimiento del consumo de los hogares”, concluyó.

Le reviven a Petro video de Chávez anunciando un salario mínimo alto en Venezuela, país que entró en una certera crisis económica

Los sindicatos estaban pidiendo un aumento del 16 %, por lo que el incremento que hizo el mandatario fue superior un 7 % frente a la propuesta de los trabajadores.

Fabio Arias, presidente de la CUT
Fabio Arias, presidente de la CUT, se pronunció frente al aumento del salario mínimo. Foto: cortesía Cut

De hecho, muchos expertos vaticinaban que lo más seguro era que el Gobierno tomara la decisión vía decreto, pues las brechas entre las propuestas de trabajadores y empresarios eran muy distantes. Mientras los gremios buscaban un aumento de apenas el 7,2%, los sindicatos buscaban casi el doble.

La brecha entre ambas propuestas era de un 8%, lo que para muchos era un claro desacuerdo y nula posibilidad de que se llegara a una concertación salarial.

Sin embargo, los trabajadores resultaron beneficiados con el incremento, que no solo está basado en el cálculo de inflación y productividad, sino que detrás también buscaría un repunte en el poder adquisitivo y con ello un aumento en el consumo, que movería a la economía de manera importante.

Más de Macroeconomía

Remesas dólares pesos

¿A cuántos dólares equivale al cambio el salario mínimo de 2026? Estas son las cuentas

Podcast Sin Filtro

La reacción del empresario Mario Hernández tras conocer el monto del salario mínimo 2026 anunciado por Petro

El 10 por ciento del mercado de vivienda en el segmento social es de interés prioritario y el 60 por ciento es de VIS.

Viviendas VIS y VIP en 2026: este es el valor oficial tras alza del salario mínimo

Antonella Petro, hija del presidente, Gustavo Petro (en el centro), y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, en Cartagena, el 29 de diciembre de 2025

Salario mínimo 2026 | El pronunciamiento íntegro del presidente Gustavo Petro: “Un poco de trabajadores le creen a los megarricos”

Central Unitaria de Trabajadores-CUT

CUT se pronuncia tras incremento del 23% al salario mínimo para 2026: “Los trabajadores estamos de fiesta”

Cuando Hugo Chávez, presidente de Venezuela hoy fallecido, anunció un alza del salario mínimo en Venezuela del 30 %

Le reviven a Petro video de Chávez anunciando un salario mínimo alto en Venezuela, país que entró en una certera crisis económica

reducción de la jornada laboral

Recargos dominicales y festivos: esto es lo que cuestan con el nuevo salario mínimo fijado para 2026

El presidente Gustavo Petro, hace un año, dijo: “El salario mínimo real en Colombia ha crecido entre 30 y 35 por ciento, ya que, en 2022, se aumentó 16 por ciento; en 2023, 12 por ciento y ahora 9,53 por ciento. Tenemos que hacer un mayor esfuerzo el año entrante”.

Contratar a un trabajador con aumento del salario mínimo del 23,7 % le costará a una empresa casi $ 3.000.000 en 2026, incluyendo prestaciones

Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

Tras salario mínimo 2026 anunciado por Petro, Andi advierte del riesgo del “populismo” y se pregunta por qué el Gobierno alega “emergencia económica”

La estimación destaca que incluso aportes variables por día permiten acercarse al objetivo financiero antes del 24 de diciembre.

Cuánto vale un día de trabajo y una hora con el nuevo salario mínimo fijado para 2026

Noticias Destacadas