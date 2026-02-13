“Los que se ganan $40 millones le quieren quitar $2 millones a trabajadores”: presidente de la CUT, sobre suspensión del salario mínimo

En medio de la fuerte controversia que se desató alrededor de la decisión tomada por el Consejo de Estado, de suspender provisionalmente el decreto que estableció el aumento del salario mínimo para 2026, en 23 %, el presidente de la CUT-Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, se despachó.

No solo dijo que manifestaba su rechazo rotundo a la decisión, sino que la catalogó como un acto de “injusticia social, de mezquindad empresarial”.

En su pronunciamiento, Arias, que en las negociaciones adelantadas en las mesas de política salarial para tratar de acordar el incremento, propuso un 16 %, se fue lanza en ristre contra los que llama “los poderosos de Colombia”, quienes, a su juicio, estarían ahora emparentados con los magistrados del Consejo de Estado. De ellos, dijo: “Se ganan más de 40 millones de sueldo y quieren quitarle a los trabajadores 2 millones de pesos”.

Piden que nuevo decreto vuelva a subir 23 %

Así las cosas, le hizo una petición expresa al presidente Gustavo Petro: “Expida el nuevo decreto transitorio en las mismas condiciones actuales”.

La solicitud hecha por el directivo sindical, implicaría una movilización social que tendría que convocar el mandatario de los colombianos, utilizando las facultades discrecionales que tiene para expedir la norma otra vez con la misma cifra de incremento. “No perdamos ese derecho de hacer justicia social”, expresó Arias, dirigiéndose al presidente Petro.