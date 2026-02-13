Salario mínimo

“Los que se ganan $40 millones le quieren quitar $2 millones a trabajadores”: presidente de la CUT, sobre suspensión del salario mínimo

Fabio Arias se despachó. Calificó la decisión con un acto de injusticia social y pidió al presidente Petro que expida el decreto en las mismas condiciones, con 23 % de incremento.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Economía
13 de febrero de 2026, 12:14 p. m.
Fabio Arias, presidente de la CUT.
Fabio Arias, presidente de la CUT. Foto: CUT / Youtube

En medio de la fuerte controversia que se desató alrededor de la decisión tomada por el Consejo de Estado, de suspender provisionalmente el decreto que estableció el aumento del salario mínimo para 2026, en 23 %, el presidente de la CUT-Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, se despachó.

No solo dijo que manifestaba su rechazo rotundo a la decisión, sino que la catalogó como un acto de “injusticia social, de mezquindad empresarial”.

En su pronunciamiento, Arias, que en las negociaciones adelantadas en las mesas de política salarial para tratar de acordar el incremento, propuso un 16 %, se fue lanza en ristre contra los que llama “los poderosos de Colombia”, quienes, a su juicio, estarían ahora emparentados con los magistrados del Consejo de Estado. De ellos, dijo: “Se ganan más de 40 millones de sueldo y quieren quitarle a los trabajadores 2 millones de pesos”.

Piden que nuevo decreto vuelva a subir 23 %

Así las cosas, le hizo una petición expresa al presidente Gustavo Petro: “Expida el nuevo decreto transitorio en las mismas condiciones actuales”.

Confidenciales

Bruce Mac Master dice que la Andi no demandó el decreto del salario mínimo y reacciona a la decisión del Consejo de Estado

Confidenciales

Álvaro Uribe: “No nos oponemos al aumento del salario mínimo”

Confidenciales

Confirman que Delcy Rodríguez visitará Colombia la próxima semana

Confidenciales

Mamá de Gustavo Aponte le pide a su hijo enviarle fortaleza: “Esta mañana la primera llamada era de él, pero el teléfono no sonó”

Confidenciales

“Mentirosa compulsiva y buscadora de likes”: el ministro del Interior, Armando Benedetti, vuelve a arremeter contra la representante Jennifer Pedraza

Confidenciales

Felipe Arias, amigo de Gustavo Aponte, revela las amenazas que padecía el empresario antes de ser asesinado saliendo del gimnasio

Confidenciales

Petro les respondió a los alcaldes que aseguraron que no los dejaron entrar al consejo de ministros en Montería: “No se usa para hacer campaña”

Macroeconomía

Analista advierte efectos laborales y económicos tras suspensión del salario mínimo: “Ningún trabajador debe devolver un solo peso”

Política

La izquierda llama a movilizaciones tras la suspensión provisional del decreto del salario mínimo: “Invito al pueblo trabajador”

Macroeconomía

Suspensión del salario mínimo no tendría efectos en tasas de interés ni bancos: esto dicen los expertos

La solicitud hecha por el directivo sindical, implicaría una movilización social que tendría que convocar el mandatario de los colombianos, utilizando las facultades discrecionales que tiene para expedir la norma otra vez con la misma cifra de incremento. “No perdamos ese derecho de hacer justicia social”, expresó Arias, dirigiéndose al presidente Petro.

0004-2026 Acumulado - Decreta Suspension Provisional Decreto 1469 de 2025 by info-semana

Más de Confidenciales

Fabio Arias, presidente de la CUT

“Los que se ganan $40 millones le quieren quitar $2 millones a trabajadores”: presidente de la CUT, sobre suspensión del salario mínimo

bruce mac master Presidente de la Andi

Bruce Mac Master dice que la Andi no demandó el decreto del salario mínimo y reacciona a la decisión del Consejo de Estado

Álvaro Uribe

Álvaro Uribe: “No nos oponemos al aumento del salario mínimo”

Presidente Gustavo Petro, Presidenta Delcy Rodríguez

Confirman que Delcy Rodríguez visitará Colombia la próxima semana

.

Mamá de Gustavo Aponte le pide a su hijo enviarle fortaleza: “Esta mañana la primera llamada era de él, pero el teléfono no sonó”

Jennifer Pedraza y Armando Benedetti.

“Mentirosa compulsiva y buscadora de likes”: el ministro del Interior, Armando Benedetti, vuelve a arremeter contra la representante Jennifer Pedraza

.

Felipe Arias, amigo de Gustavo Aponte, revela las amenazas que padecía el empresario antes de ser asesinado saliendo del gimnasio

El presidente Gustavo Petro sigue tomando medidas ante la fuerte ola invernal que atraviesan varias regiones del país.

Petro les respondió a los alcaldes que aseguraron que no los dejaron entrar al consejo de ministros en Montería: “No se usa para hacer campaña”

Vicky Dávila, María Fernanda Cabal y Abelardo de la Espriella.

“Nos quieren matar… para que nos quedemos callados”: Vicky Dávila rechaza amenazas del ELN en contra de ella, Abelardo de la Espriella y María Fernanda Cabal

Alfredo Deluque y Gustavo Petro

Alfredo Deluque critica a Petro ante decreto de emergencia económica por Córdoba: “En lugar de liderar soluciones, dice que no hay recursos”

Noticias Destacadas