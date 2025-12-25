Confidenciales

El mensaje de Navidad de Álvaro Uribe Vélez: “Que venga la Seguridad Total”

El expresidente colombiano también extendió un saludo a los soldados y policías del país.

Redacción Semana
25 de diciembre de 2025, 1:00 p. m.
Álvaro Uribe Vélez. Foto: COLPRENSA

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, envió un mensaje de Navidad a través de su cuenta de X. De acuerdo con el líder del Centro Democrático, la “Seguridad Total” es el camino hacia la paz.

Igualmente, el expresidente extendió un saludo a los soldados y policías de Colombia.

“Seguridad Total. En estas Pascuas un saludo muy especial a los soldados y policías de la Patria. Que venga la Seguridad Total que es el camino de La Paz Total para todos los colombianos", manifestó Uribe en sus redes sociales.

El expresidente tuvo una víspera de Navidad activa, dado que su partido, en cabeza de Paloma Valencia, su candidata presidencial, radicó una tutela en contra de la declaratoria de emergencia económica del Gobierno Petro.

De acuerdo con Uribe Vélez, se trata de “un nuevo abuso” del actual mandatario en contra de los colombianos.

“El Centro Democrático, encabezado por la candidata y senadora Paloma Valencia, presentará hoy TUTELA contra la emergencia económica. Es el único recurso inmediato porque la Corte Constitucional avocará el recurso a partir del 13 de enero y mientras tanto el Gobierno escurre a los colombianos con este nuevo abuso", publicó el expresidente en sus redes sociales.

