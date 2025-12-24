Confidenciales

Álvaro Uribe anuncia tutela contra la emergencia económica del gobierno de Gustavo Petro: “Nuevo abuso”

El expresidente asegura que ese es el único recurso que puede operar de manera inmediata.

Redacción Semana
24 de diciembre de 2025, 12:41 p. m.
Gustavo Petro y Álvaro Uribe
Gustavo Petro y Álvaro Uribe Foto: Fotomontaje SEMANA

Tras una reunión virtual, la Corte Constitucional decidió que no analizará durante la vacancia judicial la emergencia económica que decretó el gobierno de Gustavo Petro.

Así las cosas, el paquete de decretos que saldrán en estos días llegarán al alto tribunal solo hasta el 13 de enero, que regresan los magistrados de sus vacaciones.

Gobierno de Gustavo Petro decreta emergencia económica por 30 días y abre paso a nuevos impuestos

Mientras tanto, la preocupación por esa medida del Gobierno crece. Múltiples voces aseguran que se trata de una decisión inconstitucional, pues no existen los fundamentos jurídicos que se requieren para acudir a esa vía de excepción.

El expresidente Álvaro Uribe hizo un anuncio, en la mañana de este 24 de diciembre, sobre el tema.

“El Centro Democrático, encabezado por la candidata y senadora Paloma Valencia, presentará hoy tutela contra la emergencia económica. Es el único recurso inmediato porque la Corte Constitucional avocará el recurso a partir del 13 de enero y, mientras tanto, el Gobierno escurre a los colombianos con este nuevo abuso”, expresó.

