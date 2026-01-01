Nación

Petro anuncia la incautación de 10 millones de dosis de cocaína en una lancha sobre el mar de Cartagena: “se ejecutó sin un solo muerto”

El mandatario se refirió a los operativos ejecutados por el presidente Trump en el mar Caribe.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
1 de enero de 2026, 9:18 p. m.
Incautación de cocaína en el mar de Cartagena
Incautación de cocaína en el mar de Cartagena Foto: Armanda Nacional

El presidente Gustavo Petro destacó este jueves, 1 de enero, una operación antidrogas realizada por la Fuerza Naval y la Fuerza Aérea Colombiana en aguas del Caribe, cerca de Cartagena, que permitió la incautación de cuatro toneladas de cocaína con destino a países consumidores.

Donald Trump acusa a Gustavo Petro de ser “líder del narcotráfico”: la portada de SEMANA que reveló la historia secreta de las lanchas bombardeadas en el Caribe

En su mensaje, el jefe de Estado subrayó que el cargamento equivalía a 10 millones de dosis y resaltó que el operativo se ejecutó sin un solo muerto.

“Aquí iban 10 millones de dosis de cocaína a los países consumidores. Cuatro toneladas de cocaína que la fuerza naval y aérea incautaron sin un solo muerto, cerca a Cartagena”, escribió el mandatario en su cuenta de X, al referirse al resultado de la acción conjunta de las autoridades.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lideró un consejo de seguridad en San Andrés.
Incautación de cocaína cerca al mar de Cartagena. Foto: MinDefensa

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la lancha fue interceptada luego de que se evidenciara que viajaba a alta velocidad y de manera sospechosa por el mar Caribe.

Nación

En pleno año nuevo asesinan a subintendente de la Policía en Villavicencio: habría sido por esto

Bogotá

Alcaldía de Bogotá busca incrementar valor ya acordado del pasaje de TransMilenio tras anuncio de incremento del salario mínimo

Bogotá

Bogotá registró cuatro casos de homicidio durante las celebraciones de fin de año; una reducción de 50% comparada con 2024

Nación

Caso de Zulma Guzmán: indagarán nuevas características que involucran ‘afección general’ con sus huellas y doble pasaporte

Cúcuta

Instalan PMU en Tibú ante escalada violenta entre disidencias y el ELN en el Catatumbo; videos muestran la grave situación en Filo el Gringo

Nación

Homicidios en Colombia durante la noche del 31 de diciembre cayeron 30%

Nación

Volcán Puracé este 1 de enero: Servicio Geológico mantiene el estado de alerta Naranja

Nación

Golpe al ELN en Arauca: MinDefensa anuncia neutralización de criminal dedicado a la extorsión y el reclutamiento de menores

Política

Gustavo Petro le responde a Álvaro Uribe tras compararlo con Castro, Chávez y Maduro: le saca a relucir los falsos positivos

Política

“Las pensiones no pueden depender de mercados volátiles”: Petro responde a la exdirectora de la URF que renunció por desacuerdos en el manejo de esos recursos

Según lo reportó el Ministerio de Defensa, el cargamento que fue hallado en la embarcación podría tener un valor cercano a los 192 millones de dólares. En la lancha se encontraron 161 paquetes con 4.015 kilogramos de estupefacientes.

Petro asegura que lancha bombardeada era colombiana y pescador murió; exige explicaciones al gobierno Trump: “Un asesinato”
Incautación de cocaína en el mar de Cartagena
Incautación de cocaína en el mar de Cartagena Foto: Armanda Nacional

En el operativo fueron capturadas cinco personas que estaban dentro de la lancha. Se trata de cuatro ciudadanos y un hondureño quienes fueron capturados en flagrancia y puestos a disposición de las autoridades judiciales del país.

La incautación de las cuatro toneladas evita que millones de dosis de cocaína ingresen a circuitos ilegales de consumo y distribución en otros países, afectando de manera directa las finanzas de estas organizaciones.

El Ministerio de Defensa reiteró que este tipo de resultados hacen parte de las acciones sostenidas para combatir el narcotráfico en el territorio nacional y sus áreas marítimas.

Más de Nación

La Policía Metropolitana de Villavicencio lamentó públicamente la muerte del subintendente Fernández Orduz.

En pleno año nuevo asesinan a subintendente de la Policía en Villavicencio: habría sido por esto

Transmilenio activó una operación especial de movilidad que estará vigente hasta el 24 de diciembre.

Alcaldía de Bogotá busca incrementar valor ya acordado del pasaje de TransMilenio tras anuncio de incremento del salario mínimo

Cayó en Bogotá la red de robo de carros 'Los Pumas'

Bogotá registró cuatro casos de homicidio durante las celebraciones de fin de año; una reducción de 50% comparada con 2024

Zulma Guzmán Castro es una economista con estudios en el exterior. Sostuvo una relación sentimental, que ella misma calificó de “clandestina”, con el papá de una niña víctima del talio. Es buscada por Interpol.

Caso de Zulma Guzmán: indagarán nuevas características que involucran ‘afección general’ con sus huellas y doble pasaporte

Así quedaron algunas casas destruidas tras los enfrentamientos que se registra desde hace días en el corregimiento de Filo el Gringo, en el municipio de El Tarra.

Instalan PMU en Tibú ante escalada violenta entre disidencias y el ELN en el Catatumbo; videos muestran la grave situación en Filo el Gringo

Los drones militares son utilizados por la Fuerza Pública desde hace más de 15 años para labores de seguridad. Con el paso del tiempo, los grupos al margen de la ley iniciaron su implementación para atacar a civiles y militares.

Homicidios en Colombia durante la noche del 31 de diciembre cayeron 30%

Servicio Geológico Colombiano da nuevos detalles sobre la actividad volcánica del Puracé, registra “aumento de temperatura en

Volcán Puracé este 1 de enero: Servicio Geológico mantiene el estado de alerta Naranja

Fue abatido alias Mico, presunto criminal del ELN en Arauca.

Golpe al ELN en Arauca: MinDefensa anuncia neutralización de criminal dedicado a la extorsión y el reclutamiento de menores

Cine Colombia: estrenos noviembre.

Películas recomendadas para ver en cine este 1 de enero del 2026; esta es la cartelera en Bogotá

La alcaldía de Bogotá anuncia importantes medidas ante las marchas del 21 de abril, pero ¿qué sucederá con la ciclovía que tantos esperan cada fin de semana?

Ojo al dato: ¿habrá ciclovía en Bogotá este 1 de enero de 2026?

Noticias Destacadas