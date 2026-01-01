Petro anuncia la incautación de 10 millones de dosis de cocaína en una lancha sobre el mar de Cartagena: “se ejecutó sin un solo muerto”

El presidente Gustavo Petro destacó este jueves, 1 de enero, una operación antidrogas realizada por la Fuerza Naval y la Fuerza Aérea Colombiana en aguas del Caribe, cerca de Cartagena, que permitió la incautación de cuatro toneladas de cocaína con destino a países consumidores.

En su mensaje, el jefe de Estado subrayó que el cargamento equivalía a 10 millones de dosis y resaltó que el operativo se ejecutó sin un solo muerto.

“Aquí iban 10 millones de dosis de cocaína a los países consumidores. Cuatro toneladas de cocaína que la fuerza naval y aérea incautaron sin un solo muerto, cerca a Cartagena”, escribió el mandatario en su cuenta de X, al referirse al resultado de la acción conjunta de las autoridades.

Incautación de cocaína cerca al mar de Cartagena. Foto: MinDefensa

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la lancha fue interceptada luego de que se evidenciara que viajaba a alta velocidad y de manera sospechosa por el mar Caribe.

Según lo reportó el Ministerio de Defensa, el cargamento que fue hallado en la embarcación podría tener un valor cercano a los 192 millones de dólares. En la lancha se encontraron 161 paquetes con 4.015 kilogramos de estupefacientes.

En el operativo fueron capturadas cinco personas que estaban dentro de la lancha. Se trata de cuatro ciudadanos y un hondureño quienes fueron capturados en flagrancia y puestos a disposición de las autoridades judiciales del país.

La incautación de las cuatro toneladas evita que millones de dosis de cocaína ingresen a circuitos ilegales de consumo y distribución en otros países, afectando de manera directa las finanzas de estas organizaciones.

El Ministerio de Defensa reiteró que este tipo de resultados hacen parte de las acciones sostenidas para combatir el narcotráfico en el territorio nacional y sus áreas marítimas.