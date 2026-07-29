Con el objetivo de seguir reduciendo el hurto de bicicletas en la capital, la Secretaría Distrital de Seguridad lanzó la campaña ‘Sigamos Rodando’, una iniciativa que busca alertar a los ciudadanos sobre las modalidades de robo más frecuentes, promover hábitos de autocuidado y fortalecer el trabajo conjunto con la comunidad ciclista.

Tras denuncia de SEMANA, se cae millonaria contratación del Ejército para repuestos de cañones de guerra obús

De acuerdo con cifras oficiales, en lo corrido de 2026 este delito ha disminuido un 5 % frente al mismo periodo del año anterior. Además, las autoridades han recuperado 810 bicicletas, que posteriormente fueron devueltas a sus propietarios.

El descuido sigue siendo la principal modalidad

Según la Policía Metropolitana de Bogotá, cerca del 60 % de los hurtos denunciados ocurren por el denominado factor oportunidad, cuando los delincuentes aprovechan bicicletas dejadas sin un candado adecuado, estacionadas en lugares poco vigilados o abandonadas por algunos minutos.

Por ello, la campaña también busca mostrar cómo operan los delincuentes y prevenir modalidades de engaño utilizadas para distraer a los ciclistas.

La Secretaría de Seguridad explicó a SEMANA que denunciar los casos y registrar las bicicletas son dos herramientas fundamentales para facilitar las investigaciones y aumentar las posibilidades de recuperar los vehículos hurtados.

“Denunciar y registrar la bicicleta son acciones que fortalecen las investigaciones, facilitan la judicialización de los responsables y aumentan las probabilidades de recuperar el vehículo”, señaló la entidad.

Refuerzan vigilancia en rutas estratégicas

Como parte de la estrategia, el Distrito mantendrá presencia permanente de la Policía Metropolitana y de gestores de convivencia en tres de los corredores más utilizados por los ciclistas: la Autopista Norte, la subida a Patios y la vía hacia El Verjón. El acompañamiento se prestará diariamente entre las 4:00 a. m. y la 1:00 p. m., con un refuerzo especial los jueves por el incremento de deportistas.

Además, 98 uniformados realizan labores de prevención y control en localidades priorizadas como Kennedy, Engativá, Suba y Ciudad Bolívar, donde históricamente se concentra buena parte de los casos de hurto.

Juez impone condena a Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta, por irregularidades en contratación de obras públicas

Las autoridades también destacaron el papel de Registro Bici Bogotá, plataforma que ya supera las 560.000 bicicletas inscritas y que ha sido clave para identificar y devolver los vehículos recuperados a sus propietarios.

Finalmente, el Distrito reiteró el llamado a utilizar cicloparqueaderos vigilados, asegurar las bicicletas con candados tipo “U”, adquirir bicicletas y repuestos únicamente en establecimientos autorizados, registrar el vehículo y denunciar cualquier hecho delictivo a través de la Línea 123 o de la línea AIDE, que brinda orientación a las víctimas las 24 horas del día.