Oficial: las nuevas tarifas de copago y cuota moderadora para 2026 en Colombia; valores confirmados por MinSalud

Con la llegada de un nuevo año, es común que se realicen actualizaciones en distintas tarifas que pagan los colombianos. En las últimas horas se conoció un nuevo ajuste en valores que se pagan en el sistema de salud.

La cartera publicó la Circular Externa 048 de 2025, en la que se fijaron los valores que los ciudadanos deberán pagar por cuotas moderadoras y copagos durante toda la vigencia de 2026.

Estas son las cuotas moderadoras que regirán para este año. Foto: Hospital Universitario San José

El ajuste ya no se calculará con base en el salario mínimo, sino que se utilizará la Unidad de Valor Básico (UVB), un instrumento para la indexación de tarifas, cobros y valores. Es importante tener en cuenta que la base del UVB fue fijada en $12.110 por el Ministerio de Hacienda para 2026, tras el ajuste por la variación del IPC.

¿Cómo queda la cuota moderadora de la EPS para 2026?

Es importante tener en cuenta que la cuota moderadora es el pago que realizan los afiliados cotizantes y sus beneficiarios por un servicio de salud, como consultas médicas, medicamentos o exámenes, entre otros.

Así quedan las cuotas moderadoras para 2026, según los ingresos de los trabajadores:

Afiliados que ganen menos de 2 SMLMV: $5.000 en promedio.

Afiliados que ganen entre 2 y 5 SMLMV: $20.100 en promedio.

Afiliados que ganen más de 5 SMLMV: $52.800 en promedio.

Estos serán los precios del sistema de salud para este año. Foto: Clínica de Occidente

De otro lado, para los servicios de alta complejidad, las cuotas quedaron de la siguiente manera:

Ingresos menores a 2 SMLMV: deberá pagar el 11,5 % del servicio. Tope máximo por evento es de $373.715.

Ingresos entre 2 y 5 SMLMV: deberá pagar el 17,3 % del servicio. Tope máximo por evento es de $1.497.644.

Ingresos mayores a 5 SMLMV: deberá pagar el 23 % del servicio. Tope máximo por evento de $2.995.409.

Tenga en cuenta que las personas pertenecientes al régimen subsidiado no deben pagar cuotas moderadoras por sus citas o servicios básicos. En servicios de alta complejidad, deben regir estas reglas, como que el cobro no puede exceder el 10 % del valor total del servicio.

Estos son los precios que regirán para este año. Foto: 123RF

El tope máximo por un solo evento es de $65.155, y el tope máximo que se puede cobrar a una persona en todo el año calendario es de $1.302.309.