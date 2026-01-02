Economía

Oficial: las nuevas tarifas de copago y cuota moderadora para 2026 en Colombia; valores confirmados por MinSalud

Estos son los valores que regirán.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
2 de enero de 2026, 3:53 p. m.
La cuota moderadora es el pago que hacen los afiliados cotizantes y sus beneficiarios por un servicio de salud.
La cuota moderadora es el pago que hacen los afiliados cotizantes y sus beneficiarios por un servicio de salud. Foto: @fcvcolombia

Con la llegada de un nuevo año, es común que se realicen actualizaciones en distintas tarifas que pagan los colombianos. En las últimas horas se conoció un nuevo ajuste en valores que se pagan en el sistema de salud.

La cartera publicó la Circular Externa 048 de 2025, en la que se fijaron los valores que los ciudadanos deberán pagar por cuotas moderadoras y copagos durante toda la vigencia de 2026.

Ahora, el personal médico tiene acceso a estos dispositivos, que son específicos y tienen circuitos que requieren menos volumen de sangre, son muy beneficiosos para pacientes con tan poco peso, con los niños, facilitando procedimientos como la diálisis.
Estas son las cuotas moderadoras que regirán para este año. Foto: Hospital Universitario San José

El ajuste ya no se calculará con base en el salario mínimo, sino que se utilizará la Unidad de Valor Básico (UVB), un instrumento para la indexación de tarifas, cobros y valores. Es importante tener en cuenta que la base del UVB fue fijada en $12.110 por el Ministerio de Hacienda para 2026, tras el ajuste por la variación del IPC.

¿Cuáles son los impactos fiscales y operativos del incremento del salario mínimo en las principales ciudades del país?

¿Cómo queda la cuota moderadora de la EPS para 2026?

Es importante tener en cuenta que la cuota moderadora es el pago que realizan los afiliados cotizantes y sus beneficiarios por un servicio de salud, como consultas médicas, medicamentos o exámenes, entre otros.

Macroeconomía

¿Por qué ganar más con el salario mínimo de 2026 implicará trabajar más? “Típico caso de alguien que tira la piedra y esconde la mano”

Macroeconomía

CARF hace dura advertencia: alza del salario mínimo para 2026 presionaría el déficit fiscal y la deuda pública

Macroeconomía

Dólar arranca el año más caro en Colombia: precio oficial de este 2 de enero

Macroeconomía

El duro reclamo de las empleadas domésticas, en medio de su angustia, a la vicepresidenta Francia Márquez: “Anda en el helicóptero”

Macroeconomía

Esto costaría moverse en TransMilenio y el SITP en 2026 si se aprueba alza de $350 al pasaje: ojo con el bolsillo

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa para este 2 de enero

Macroeconomía

Gobierno recortó más de $4,2 billones al presupuesto general; estas son las razones

Macroeconomía

Gobierno asegura que ha hecho el aumento más alto para salud en los últimos 20 años: estas son las cifras presentadas

Macroeconomía

La Andi se pronuncia tras el incremento de la UPC del sistema de salud para 2026: “Es una verdadera tragedia humanitaria”

Salud

“El sistema está siendo empujado al colapso”: los sectores de la salud rechazan el bajo incremento de la UPC para 2026

Así quedan las cuotas moderadoras para 2026, según los ingresos de los trabajadores:

  • Afiliados que ganen menos de 2 SMLMV: $5.000 en promedio.
  • Afiliados que ganen entre 2 y 5 SMLMV: $20.100 en promedio.
  • Afiliados que ganen más de 5 SMLMV: $52.800 en promedio.
Esta suspensión temporal del servicio de atención a los usuarios de la Nueva EPS se confirmó, a través de un comunicado de prensa.
Estos serán los precios del sistema de salud para este año. Foto: Clínica de Occidente

De otro lado, para los servicios de alta complejidad, las cuotas quedaron de la siguiente manera:

  • Ingresos menores a 2 SMLMV: deberá pagar el 11,5 % del servicio. Tope máximo por evento es de $373.715.
  • Ingresos entre 2 y 5 SMLMV: deberá pagar el 17,3 % del servicio. Tope máximo por evento es de $1.497.644.
  • Ingresos mayores a 5 SMLMV: deberá pagar el 23 % del servicio. Tope máximo por evento de $2.995.409.
Advierten posibles medidas de los empresarios por el salario mínimo de 2026 decretado por Petro

Tenga en cuenta que las personas pertenecientes al régimen subsidiado no deben pagar cuotas moderadoras por sus citas o servicios básicos. En servicios de alta complejidad, deben regir estas reglas, como que el cobro no puede exceder el 10 % del valor total del servicio.

Los retrasos en la atención y el acceso a tratamientos siguen siendo uno de los mayores desafíos del sistema de salud en Colombia.
Estos son los precios que regirán para este año. Foto: 123RF

El tope máximo por un solo evento es de $65.155, y el tope máximo que se puede cobrar a una persona en todo el año calendario es de $1.302.309.

Más de Macroeconomía

El presidente, Gustavo Petro, el 18 de diciembre de 2025, en Bogotá

¿Por qué ganar más con el salario mínimo de 2026 implicará trabajar más? “Típico caso de alguien que tira la piedra y esconde la mano”

El procedimiento se realizó en el Hospital Internacional de Colombia, en Bucaramanga.

Oficial: las nuevas tarifas de copago y cuota moderadora para 2026 en Colombia; valores confirmados por MinSalud

Salario Mínimo 2026

CARF hace dura advertencia: alza del salario mínimo para 2026 presionaría el déficit fiscal y la deuda pública

Dolar

Dólar arranca el año más caro en Colombia: precio oficial de este 2 de enero

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, saluda a su llegada a la sesión plenaria de la Cumbre CELAC-UE en Santa Marta, Colombia, el 9 de noviembre de 2025

El duro reclamo de las empleadas domésticas, en medio de su angustia, a la vicepresidenta Francia Márquez: “Anda en el helicóptero”

Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Febrero 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA

Esto costaría moverse en TransMilenio y el SITP en 2026 si se aprueba alza de $350 al pasaje: ojo con el bolsillo

La cotización del dólar bajó $39 en el inicio de la semana. Foto; 123RF

Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa para este 2 de enero

Rueda de prensa de la Ley de financiamiento con el ministro de hacienda, Germán Ávila, los viceministros Carlos Betancourt y Leonardo Pazos y la Dir. de Presupuesto, Martha Hernández.

Gobierno recortó más de $4,2 billones al presupuesto general; estas son las razones

Declaración de renta 2020

Sube la multa para quienes no presenten su declaración de renta en 2026 si están obligados: este es el valor

Empleada doméstica - empleada del servicio

Gremio de trabajadoras domésticas alerta por despidos tras aumento del salario mínimo

Noticias Destacadas