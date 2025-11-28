El municipio, cerca de Medellín, que lanzará su propio festival de hamburguesas lleno de sabor local

La hamburguesa se ha convertido en mucho más que un antojo de comida rápida. En Colombia, este plato ha tomado protagonismo en múltiples festivales gastronómicos que celebran su sabor, creatividad y versatilidad.

A esta tendencia, que logra reunir a miles de amantes de esta preparación en el país, se suma ahora el Burgerfest de Cisneros, en Antioquia, un evento que se llevará a cabo del sábado 29 de noviembre al domingo 7 de diciembre de 2025.

Este año será la primera edición de este festival en el municipio, inspirado en exaltar el sabor local y, al mismo tiempo, dinamizar la economía de la región. La iniciativa busca impulsar el emprendimiento, atraer visitantes y fortalecer la identidad culinaria del territorio.

Cisneros, un nuevo destino para los amantes de la hamburguesa

Durante los días del festival, tanto los habitantes como los visitantes de Cisneros tendrán la oportunidad de degustar siete propuestas locales de hamburguesas, todas creadas para destacar la creatividad y la innovación de la cocina artesanal del municipio.

Cada preparación integra ingredientes, técnicas y saberes tradicionales de la región, con el objetivo de visibilizar el talento culinario local y mostrar cómo este popular plato puede transformarse en una experiencia con identidad propia.

Participantes oficiales del BurgerFest en Cisneros, Antioquia | Foto: Créditos - Facebook: Alcaldía Municipal de Cisneros

Según informa el medio local Teleantioquia, en el marco del evento, liderado por la administración municipal junto al chef Camilo Castaño — profesional con experiencia en eventos y encargado de validar el proceso —, se reunirán restaurantes, cafeterías y negocios de comida rápida para competir por el reconocimiento a la Mejor Hamburguesa de Cisneros 2025.

Para lograrlo, los participantes asistieron a una jornada de formación el pasado 19 de noviembre, dirigida por el chef Castaño, en la que se abordaron temas como técnicas culinarias, presentación, inocuidad y servicio al cliente.

De esta manera, durante los días en que se llevará a cabo el festival, cada establecimiento presentará una receta creada especialmente para este encuentro gastronómico, el cual debe estar centrado en una narrativa que represente al municipio, destacando sus saberes y sabores.

Del 29 de noviembre al 7 de diciembre se realizará la primera edición del BurgerFest en Cisneros, Antioquia | Foto: Getty Images

¿Cómo se elegirá la Mejor Hamburguesa de Cisneros 2025?

En el proceso de evaluación de las propuestas presentadas en el festival, las personas que se animen a participar podrán apoyar a sus favoritos.

La elección final estará a cargo de un grupo de chefs profesionales, quienes tendrán en cuenta las votaciones de los asistentes con un 20 % de incidencia. Por ello, se prevé una amplia participación tanto de los habitantes como de quienes visiten el municipio durante estas fechas.