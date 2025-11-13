Suscribirse

Estos son los encantos del ‘pueblo ferroviario de Colombia’, una joya turística para visitar a una hora de Medellín

Este destino tiene una gran oferta natural e histórica.

Redacción Turismo
13 de noviembre de 2025, 8:03 p. m.
Cisneros, Antioquia.
Este municipio antioqueño es de gran tradición e historia. | Foto: Getty Images

El departamento de Antioquia está dividida en nueve subregiones y una de ellas es el nordeste, que se caracteriza por tener muchos atractivos e historias de la Conquista y la Colonia, lo que se aprecia en detalle en cada uno de los municipios que la conforman, de acuerdo con información de la Gobernación.

Precisamente uno de los pueblos que se encuentra en esta parte del departamento es Cisneros, cuya historia está ligada al paso del tren que unía a Medellín con Puerto Berrío en el río Magdalena, a la caña y a los trapiches paneleros, indica el portal Puebliando por Antioquia.

Contexto: El municipio cafetero de Antioquia que destaca por sus fuentes hídricas y la diversidad de fauna, a dos horas de Medellín

A este destino se le conoce porque tiene una importante oferta de balnearios y por el Túnel de La Quiebra, ubicado en zona rural y que se puede cruzar en viajes a pie. Está ubicado a 80 kilómetros de Medellín y destaca por tener una temperatura promedio de 30 grados centígrados.

Cisneros, Antioquia
Este municipio es ideal para conocerlo a solo una hora de Medellín. | Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

El portal oficial Corregimientos de Antioquia indica que este destino actualmente es conocido por la historia y por la posibilidad que brinda de conocer la antigua estación Cisneros, donde descansa la Máquina 45, la primera locomotora que cruzó el Túnel de la Quiebra. Los visitantes pueden disfrutar del senderismo en las antiguas vías del ferrocarril, lo que les permite vivir una experiencia diferente y que remite al pasado.

El mencionado puente hace parte de los íconos de la ingeniería de este departamento. Se dice que cruzar esta estructura es una experiencia mágica, por lo que significó para el desarrollo comercial, turístico, cultural y de transporte en esta región del país, según indica el portal Turismo Antioquia Travel.

Contexto: No es Jardín ni Concepción. El pueblo colonial entre montañas imperdible para visitar en un viaje por Antioquia

La Estación del Ferrocarril también es una edificación emblemática en este destino antioqueño. Fue construida a principios del siglo XX y por su estado actual se valora como una joya de la arquitectura en este municipio.

Encantos naturales

En este territorio los amantes de la naturaleza encuentran opciones para disfrutar. Para ellos está la cascada El Caney, por ejemplo, la cual se encuentra ubicada a 15 minutos de la cabecera municipal y les ofrece a los viajeros una belleza paisajística única.

Cisneros, Antioquia
Cisneros es conocido como la 'Tierra de ferrocarriles'. | Foto: Cortesía - Antioquia es Mágica

Es un buen sitio para los aventureros, pues allí se puede vivir una experiencia extrema practicando rapel por un descenso de en roca sobre agua de unos 114 metros. Esta es una actividad que se recomienda hacerla con el acompañamiento de operadores locales.

Así mismo está el Mirador Picacho de La Quiebra, desde donde se tiene una gran vista de la región. Desde allí se precia el paisaje del Cañón del Río Porce, a un lado, y el del Río Nus, al otro. Es un marco natural y montañoso que difícilmente se borra de la memoria de quienes lo visitan, indica Turismo Antioquia Travel.

