Movilidad en Bogotá: congestión en la Avenida NQS por choque entre un camión y un taxi

Conozca los cierres, restricciones y novedades que se presentan en la capital.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

11 de diciembre de 2025, 11:44 a. m.
Es importante tener en cuenta las fechas de pago del impuesto de vehículo en las diferentes ciudades del país.
El alto flujo vehicular genera congestión en horas de la mañana. | Foto: CATALINA OLAYA

La movilidad es uno de los aspectos cruciales en el día a día de Bogotá, ciudad que por el momento cuenta con múltiples frentes de obra que afectan, en gran medida, la posibilidad de tener un tránsito fluido.

El comportamiento de las vías, las afectaciones por accidentes o movilizaciones, la operación de TransMilenio y cualquier otra novedad sobre la movilidad en Bogotá pueden ser consultadas aquí.

8:05 a. m.: Congestión en la Avenida NQS

8:01 a. m.: Carro choca contra semáforo

Las autoridades atienden el choque de un carro contra un semáforo en la localidad de Barrios unidos.

Camión varado en Puente Aranda

Un camión varado complica la movilidad por la Avenida Las Américas.

Pico y placa para taxis

Pico y placa para este jueves, 11 de diciembre

Este jueves pueden circular los vehículos cuyas placas terminen en: 1-2-3-4-5

