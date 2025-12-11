Vehículos
Movilidad en Bogotá: congestión en la Avenida NQS por choque entre un camión y un taxi
Conozca los cierres, restricciones y novedades que se presentan en la capital.
Siga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover
La movilidad es uno de los aspectos cruciales en el día a día de Bogotá, ciudad que por el momento cuenta con múltiples frentes de obra que afectan, en gran medida, la posibilidad de tener un tránsito fluido.
El comportamiento de las vías, las afectaciones por accidentes o movilizaciones, la operación de TransMilenio y cualquier otra novedad sobre la movilidad en Bogotá pueden ser consultadas aquí.
8:05 a. m.: Congestión en la Avenida NQS
[08:05 a. m.] #MovilidadAhora | Se registra congestión vehicular en la NQS con calle 12B, en sentido Sur - Norte, por siniestro entre camión y taxi. Unidad de @TransitoBta en el punto. pic.twitter.com/GPP7FqfBqv— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 11, 2025
8:01 a. m.: Carro choca contra semáforo
Las autoridades atienden el choque de un carro contra un semáforo en la localidad de Barrios unidos.
[08:01 a.m.] #MovilidadAhora | Choque contra objeto fijo en la localidad de Barrios Unidos, automóvil colisiona contra un poste semafórico, en la Carrera 60 con calle 67B, en sentido Norte - Sur. Unidad de @TransitoBta, ambulancia, Grupo Guía y @BomberosBogota en el punto. pic.twitter.com/5FB1tVchhu— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 11, 2025
Camión varado en Puente Aranda
Un camión varado complica la movilidad por la Avenida Las Américas.
[06:07 a.m.] #MovilidadAhora | Camión varado en la localidad de Puente Aranda, en la carrera 62 con Av. Américas, en sentido Sur - Norte. Unidad de @TransitoBta y grúa asignadas. pic.twitter.com/iesIuIg8OC— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 11, 2025
Pico y placa para taxis
🚖Hoy, jueves, la restricción de circulación para #Taxis en Bogotá es para las placas terminadas en números 1⃣ y 2⃣.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 11, 2025
🧐Recuerda que la medida rige a partir de las 🕠5:30 a.m. hasta las 🕘9:00 p.m. pic.twitter.com/PASKZDO6TT
Pico y placa para este jueves, 11 de diciembre
Este jueves pueden circular los vehículos cuyas placas terminen en: 1-2-3-4-5
🔔Atención— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 11, 2025
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad hoy jueves día IMPAR:
🟢Circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
❌NO circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
🔉Recuerda que aplica de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/OkUf5IpkqQ