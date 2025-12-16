La Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad informaron que seis personas —entre ellas, la mujer señalada en un video viral como la que permitía el ingreso irregular a TransMilenio— fueron trasladadas a Centros Transitorios de Protección (CTP) tras operativos en la estación Las Nieves, en el centro de la ciudad.

La acción hace parte de una investigación contra estructuras que venden pasajes de forma ilegal en el sistema.

Hace más de un día, efectivos policiales sorprendieron a seis personas revendiendo pasajes en la estación Las Nieves. Entre los conducidos figura una mujer a la que se le ha apodado con el alias ‘La Peliteñida’.

Según las imágenes que circularon en X, la mujer facilitaba el ingreso irregular de pasajeros por una puerta diseñada para personas con discapacidad; en varios momentos se observa a grupos entrar en fila tras supuestos intercambios de dinero.

#BOGOTÁ | La Secretaría de Seguridad confirmó que la mujer que fue denunciada en redes sociales por revender pasajes, al igual que otros revendedores de pasajes de Transmilenio, fueron trasladados al Centro de Traslado por Protección.

Las autoridades adelantan investigaciones…



A los seis implicados se les aplicaron medidas correctivas y fueron puestos a disposición conforme a lo establecido en la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana).

En este tipo de procedimientos es habitual el traslado a un Centro de Traslado por Protección (CTP), espacio previsto para la atención y custodia temporal en casos de riesgo o comportamientos que afectan la convivencia.

TransMilenio indicó que la mujer está plenamente identificada y que habría reincidido en este tipo de conductas; en estaciones del centro se han hecho intervenciones previas donde se incautaron tarjetas usadas para la reventa.

Las entidades han venido señalando que la reventa y el ingreso sin validación (conocido como elusión) afectan la operatividad y las finanzas del sistema.

Según la Secretaría de Seguridad, las acciones contra la reventa en lo corrido del año han incluido más de un centenar de intervenciones y la incautación de miles de tarjetas TuLlave utilizadas de forma irregular; esas operaciones han permitido identificar a decenas de revendedores y aplicar comparendos y traslados a CTP.

La autoridad informó que estas cifras forman parte de la investigación que busca desarticular redes en el centro de la ciudad.

Ingresar al sistema sin pagar constituye una infracción contemplada en el Código de Policía. Para este año, la multa por evasión del pago del pasaje (multas tipo 2) está fijada en $189.800, y existen otras categorías con valores diferentes según la gravedad o reincidencia.