Carlos Carrillo le cobra a Petro “uno de los mayores errores”: tajante mensaje en redes sociales

Cuando apenas se ha cumplido un mes de la salida del gobierno del presidente Gustavo Petro, pareciera que hay fuego amigo en el petrismo.

A través de su cuenta en X, Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) durante el gobierno Petro, le recordó al expresidente cuál fue uno de sus mayores errores cuando estuvo en la Casa de Nariño.

“Uno de los mayores errores de @petrogustavo como presidente fue confiar en políticos tradicionales; esa es una lección que la izquierda debe aprender: es una mala idea construir mayorías artificiales en el Congreso”, dijo Carrillo en parte de un extenso mensaje en X.