“Deseo que vayan todos presos”: las hijas de Maradona cuestionan las penas en el juicio por su muerte

La posibilidad de que algunos de los acusados por la muerte de Diego Armando Maradona reciban penas que podrían permitirles evitar la cárcel desató nuevas críticas de sus hijas.

Gianinna Maradona cuestionó que Pablo Jurado, abogado de las hermanas del exfutbolista, pidiera una condena menor para el neurocirujano Leopoldo Luque y tres años de prisión para otros imputados.

“Que hoy Jurado, que es el abogado de mis tías, pidiera menos años para Luque y los tres años para los otros, que son excarcelables, es una locura y es una angustia tremenda. Es el segundo año que estamos con esto y me parece que es bastante injusto, la verdad”, declaró a DNews.

Dalma y Gianinna Maradona también rechazaron el pedido de absolución de Carlos Díaz, psicólogo que atendía a su padre. La solicitud fue presentada por Félix Linfante, abogado de Jana Maradona. Para las dos hermanas, el profesional tuvo responsabilidades en el manejo del entorno del exjugador y en el distanciamiento de su familia.

De izq. a der., Verónica Ojeda, Jana Maradona, Dalma Maradona y Giannina Maradona durante el juicio por la muerte de Diego Maradona, en el tribunal de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Foto: AFP

“Nos llamó mucho la atención el pedido de absolución del psicólogo, porque obviamente tanto a Gianinna como a mí nos vino a hablar y a decirnos por qué nos teníamos que alejar (de Maradona)”, recordó Dalma.

Gianinna afirmó que Díaz conocía información sobre la situación de su padre y cuestionó que les recomendara alejarse de él. “No fue ajeno, él sabía un montón de cosas y por eso nos ocultó, y por eso eligió decirnos que debíamos alejarnos por el tratamiento”, sostuvo. Y añadió: “Como él era el psicólogo y estaba a cargo del tratamiento, decidimos hacerle caso y seguir lo que nos estaba diciendo; entonces es tan culpable como todos los otros”.

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Las hermanas también mencionaron audios que, según Dalma, forman parte de las pruebas del caso. “No nos olvidemos de que hay un montón de audios en donde el psicólogo habla y dice que tiene miedo. Dijo: ‘Estoy cagado de que me allanen, ya limpié todo’”, aseguró.

Gianinna, por su parte, señaló que Díaz habría intentado medicar a Maradona, aunque finalmente esto no se concretó.

Una mujer pasa junto a una pancarta que muestra al legendario futbolista argentino Diego Maradona y exige justicia frente al tribunal antes de la audiencia sobre su muerte en San Isidro, provincia de Buenos Aires, Argentina. Foto: AFP

Dalma cuestionó además que el psicólogo opinara sobre asuntos médicos pese a no ser médico y mencionó la relación entre Díaz, la psiquiatra Agustina Cosachov y Luque. También se refirió a Matías Morla, antiguo abogado de Maradona: “Por supuesto, Matías Morla sí admitió que él sí lo trajo a la vida de mi papá”.

El juicio se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal número 7 de San Isidro por la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

Las hijas del exfutbolista esperan que el proceso permita establecer responsabilidades y abra la puerta a nuevas actuaciones judiciales.

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“Básicamente, que mi papá tenga la justicia que se merece y que paguen todos los culpables, los que están acá y los que todavía no están”, dijo Dalma a DNews.

Gianinna cerró con una frase que resume su expectativa: “Nada es suficiente porque mi papá ya no está”. Y concluyó: “Yo deseo que vayan todos presos, la verdad”.