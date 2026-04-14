Inicia en Argentina nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona

Un nuevo juicio por la muerte del astro del fútbol Diego Maradona comenzó este martes en Argentina, luego de que el proceso anterior fuera anulado el año pasado en medio de un escándalo por la participación de una jueza en la producción clandestina de un documental.

Las hijas de Maradona, Dalma, Gianinna y Jana, junto a su expareja Verónica Ojeda, asistieron a la sala del tribunal en San Isidro, al norte de Buenos Aires, que se encontraba llena, según constató AFP.

En este nuevo proceso, la justicia buscará establecer la responsabilidad del equipo médico en la muerte del exfutbolista en 2020.

El juicio inició con un debate sobre la posibilidad de transmitirlo en vivo, algo que solo se permite en la primera y última audiencia. “La publicidad es una garantía para el imputado y para ustedes, señores jueces”, argumentó el abogado defensor Francisco Oneto.

Diego Armando Maradona, ex futbolista argentino. Foto: Getty Images

El escándalo que llevó a la anulación del primer juicio, en mayo de 2025, dejó sin efecto 20 audiencias y 44 testimonios recogidos durante más de dos meses.

En este segundo proceso, la fiscalía escuchará a cerca de 120 testigos y adoptará un nuevo enfoque. “El fallido juicio y el hecho de que las defensas hayan conocido nuestros métodos nos obligó a cambiar estrategias, pero siempre con la convicción firme de que impediremos la impunidad de los responsables”, dijo a AFP el fiscal Patricio Ferrari.

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El ícono del fútbol argentino murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 por una crisis cardiorrespiratoria y un edema pulmonar, tras varias horas de agonía en su cama en una residencia privada en Tigre, al norte de Buenos Aires, donde se recuperaba de una neurocirugía.

Siete profesionales de la salud —entre médicos, psicólogos y enfermeros— enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que sus acciones podían ocasionar la muerte del exfutbolista.

El futbolista argentino fue campeón del mundo en 1986. Foto: Getty Images

Las defensas, por su parte, sostienen que Maradona falleció por causas naturales. “Si hay algo que quedó descartado, es un plan criminal doloso para matar a Maradona. El que siga sosteniendo eso es cruel con la familia y con los imputados”, dijo el domingo Vadim Mischanchuk, abogado de la psiquiatra Agustina Cosachov, a Radio Con Vos.

El proceso en San Isidro se desarrollará a lo largo de 30 audiencias, con dos sesiones por semana, y se espera que concluya no antes de julio.

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“Todos creíamos que había sido una muerte natural. Hasta que tres días después nos llaman desde la Fiscalía y nos cuentan que posiblemente lo habían matado. Y ahí empezó la investigación”, recordó Jana, una de las hijas de Maradona, en declaraciones a la prensa argentina en marzo.

Los acusados enfrentan penas que van de 8 a 25 años de prisión. Una octava implicada será juzgada en un proceso separado.

*Con información de AFP.