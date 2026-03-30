Así ingresó el arma al colegio donde un joven de 15 años mató a un compañero e hirió a otros ocho en Argentina

Un estudiante de 13 años murió y al menos ocho personas resultaron heridas este lunes, 30 de marzo, cuando un alumno de 15 años abrió fuego en una escuela en Argentina, informaron las autoridades.

El inusual episodio que conmociona a un país desacostumbrado a los tiroteos escolares ocurrió en la escuela Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal, una localidad de 16.000 habitantes en la provincia de Santa Fe (centro).

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“Subí y cuando iba justo a bajar vieron unos alumnos que un chico salió del baño con un arma y empezaron a gritar. Y empezó a disparar por disparar al aire y todos salimos corriendo”, dijo una alumna de la escuela, identificada como Priscila, en una entrevista a la emisora local Radio Con Vos.

Es un “momento muy, muy triste y muy conmocionante. Así que queremos acompañar en primer lugar a la familia de Ian, del chico, que hoy perdió la vida”, dijo Pablo Cococcioni, ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, en una conferencia de prensa horas después del incidente al referirse a la víctima por su nombre. El agresor se encuentra detenido, según el Ministerio de Seguridad provincial.

“Subí y cuando iba justo a bajar vieron unos alumnos que un chico salió del baño con un arma y empezaron a gritar", dijo una alumna. Foto: Captura de pantalla de X

“No registra antecedentes, no tuvimos intervención a lo largo de toda su trayectoria escolar”, dijo de él Cococcioni. “Atravesaba una situación intrafamiliar del ámbito privado muy compleja”, añadió. “Lo que tenemos contrastado hasta ahora es que no se trataba de un conflicto intraescolar”, prosiguió.

Seis alumnos fueron atendidos en el hospital local con heridas superficiales causadas cuando escapaban de la escena y se encuentran fuera de peligro, había señalado el gobierno provincial en un comunicado.

🇦🇷🏫 Tiroteo en escuela de Santa Fe, #Argentina, deja un muerto y dos heridos.



Un adolescente de 15 años fue detenido tras disparar dentro del colegio ubicado en el distrito San Cristóbal. Las autoridades locales ya investigan los motivos del hecho. pic.twitter.com/8E5vj16nH8 — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) March 30, 2026

Otros dos estudiantes fueron derivados al Hospital Regional de Rafaela para evaluación, uno de ellos inicialmente grave pero estable. Se trata de “una menor de 13 y uno de 15 años”, dijo el ministro. Las identidades del agresor y las víctimas aún no se dieron a conocer oficialmente.

El adolescente de 15 años ocultó la escopeta dentro de un estuche de guitarra para ingresar al lugar. Foto: Captura de pantalla de X

¿Cómo ingreso el arma?

El tiroteo ocurrió cuando los alumnos esperaban para izar la bandera como cada día antes de iniciar las clases en el colegio de unos 1.500 alumnos. El arma que usó el agresor “presuntamente es una escopeta”, dijo al canal TN el secretario de gobierno de San Cristóbal, Ramiro Muñoz. Las clases fueron suspendidas y los alumnos enviados a sus hogares.

De acuerdo con los datos recopilados por las autoridades, el adolescente de 15 años ocultó la escopeta dentro de un estuche de guitarra para ingresar al lugar. Una vez en el patio interno del colegio, extrajo el arma y realizó entre cuatro y cinco disparos.

Ramiro Muñoz, el secretario de Gobierno de la municipalidad de San Cristóbal, explicó que la tragedia se dio en el colegio Mariano Moreno.

El alumno que murió tendría 13 años y el agresor es otro estudiante que tiene entre 15 y 16: habría sacado un arma de su mochila y disparó. pic.twitter.com/VsWKvkCQmu — TN - Todo Noticias (@todonoticias) March 30, 2026

Por su parte, el gobernador de la provincia de Córdoba, Maximiliano Pullaro, aseguró ante los medios que se están tomando medidas para brindar apoyo a las familias afectadas. “Se está trabajando en la identificación del responsable y en la activación del proceso penal correspondiente”, señaló.

En Argentina no suelen ocurrir este tipo de tiroteos. Los más recordados son los ocurridos en 2000 en la ciudad de Rafael Calzada, que dejó un muerto; y en 2004 en Carmen de Patagones, con tres fallecidos. Ambos ocurrieron en la provincia de Buenos Aires.

“Estos hechos cuesta mucho encontrarle explicación y mucho más cuando sucede en el ámbito escolar”, dijo Cococcioni. “Esto es algo totalmente extraordinario, que nunca nos esperamos”.

Con información de AFP.