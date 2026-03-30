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Estudiante mata a tiros a un compañero de 13 años en un colegio en Argentina

El atacante extrajo el arma de fuego de la funda de una guitarra.

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Redacción Mundo
30 de marzo de 2026, 9:20 a. m.
El estudiante de 15 años disparó a su compañero quitándole la vida
El estudiante de 15 años disparó a su compañero quitándole la vida Foto: X/@soyluisgabriel1

Un joven de 15 años ha matado este lunes, 30 de marzo, de varios disparos a un compañero de 13 años en un colegio de la provincia argentina de Santa Fe, en el noreste del país, y ha herido a otros dos, según han relatado las autoridades locales.

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El secretario de Gobierno del municipio de San Cristóbal, Ramiro Muñoz, ha detallado que el atacante extrajo el arma de fuego de la funda de una guitarra y efectuó cinco disparos a la entrada del patio del centro educativo Mariano Moreno, al inicio de la jornada lectiva, informa el diario ‘La Nación’.

El atacante fue reducido e inmovilizado por un trabajador del centro hasta la llegada de la Policía. Uno de los dos heridos ha tenido que ser trasladado a urgencias por heridas de gravedad en la cara y el cuello.

Muñoz ha señalado en declaraciones al canal de televisión TN que el personal docente ha destacado que el asaltante “era buen alumno y mostraba buena conducta”.

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La Policía ha acordonado el centro y las autoridades han enviado a los alumnos a casa y cancelado las clases durante toda la semana.

El responsable del ataque fue detenido por la policía local después de que un trabajador del centro educativo consiguiera reducirlo.

Según indicaron fuentes oficiales de la Gobernación de Santa Fe consultadas por LA NACION, el individuo se lanzó sobre el agresor y logró arrebatarle la escopeta.

El otro estudiante herido presentaba lesiones de menor consideración, con daños en uno de los brazos y en la zona torácica. El doctor Armando Borsini, director del hospital local, aseguró que ninguno de los menores corre peligro de vida.

Una de las víctimas mostraba impactos en la región frontal y en el tórax, motivo por el cual fue trasladado para realizarle una tomografía y una valoración más detallada, según informó el medio local Uno.

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“Hubo muchos chicos que saltaron por las ventanas rompiendo los vidrios, asustados”, explicó el especialista, quien además señaló que varios de ellos acudieron al centro sanitario con heridas, como cortes y contusiones, producidas al intentar huir del lugar en plena situación de pánico.

El representante público santafesino Muñoz relató, en conversación con TN, que varios alumnos de ese centro educativo situado en la localidad de San Cristóbal advirtieron una escena inusual y desconcertante al observar a jóvenes desplazándose apresuradamente de un sitio a otro.

Institución donde ocurrieron los hechos
Institución donde ocurrieron los hechos Foto: X/@GMALFARO

“Los docentes decían que [el atacante] era buen alumno y mostraba buena conducta”, señaló.

Asimismo, Muñoz precisó que el padre y la tía de la persona fallecida trabajan como empleados municipales en San Cristóbal.

“Nos toca de lleno el dolor de esta familia porque la conocemos”, expresó el funcionario local durante una entrevista en Radio con Vos.