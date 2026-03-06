Confidenciales

Interpol Colomba trae desde Argentina a peligroso delincuente. ¿De quién se trata?

Las autoridades colombianas buscan la extradición del monstruo de Latinoamérica, acusado de múltiples delitos sexuales contra menores de edad en Cali.

Redacción Semana
6 de marzo de 2026, 10:43 a. m.
Extradición del Monstruo de Latinoamérica.
Extradición del Monstruo de Latinoamérica. Foto: Policía

Interpol Colombia confirmó que envió a agentes hasta Buenos Aires, Argentina, con el propósito de traer a Colombia a Peter Francis Kennedy, alias el monstruo de Latinoamérica, quien es acusado de múltiples delitos contra menores de edad en Cali.

La información que entregó Interpol Colombia sobre este caso señala: “La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, materializó en Bogotá la extradición activa de Peter Francis Kennedy, alias el monstruo de Latinoamérica, capturado en Buenos Aires”.

Cooperación entre la Policía de Argentina y de Colombia en el caso del Monstruo de Latinoamérica.
Cooperación entre la Policía de Argentina y de Colombia en el caso del Monstruo de Latinoamérica. Foto: Policía

Fuentes de la Policía indicaron que con esto se busca que los agentes traigan desde Argentina a Kennedy, para hacerlo comparecer ante la justicia colombiana por los graves delitos que se le acusan.

“Era requerido por la Fiscalía 30 Caivas de Cali por graves delitos sexuales contra menores”, dijo la Interpol.

