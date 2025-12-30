Gente

El millonario embargo de 1,36 millones de dólares que sacude a la familia de Maradona: justicia confirma cargos por fraude

La justicia argentina confirmó un embargo en contra Matías Morla y dos hermanas de Maradona por presunto fraude con la marca del 10 argentino.

Valentina Rueda Rodríguez

30 de diciembre de 2025, 6:41 p. m.
La Justicia definió en las últimas horas, imponer un millonario embargo para Matías Morla y las hermanas de Diego Armando Maradona.
A cinco años de la partida del astro mundial, la guerra por su legado sigue más viva que nunca. En un fallo de alto impacto emitido este lunes, la justicia argentina ratificó el embargo preventivo sobre los bienes de Matías Morla, exabogado de Diego Armando Maradona, y de dos de las hermanas del futbolista, Rita y Claudia Maradona por la presunta administración fraudulenta de la marca “Diego Maradona”.

Una cifra astronómica y una imputación formal

La decisión, confirmada por una corte de apelaciones establece un embargo de 2.000 millones de pesos argentinos (aproximadamente 1,36 millones de dólares). Según los magistrados, esta suma “resulta adecuada” dada la magnitud de los contratos y las operaciones bajo investigación.

El fallo no solo afecta a Morla, sino también a sus asistentes y a las hermanas del futbolista, Rita y Claudia Maradona, quienes han sido señaladas como colaboradoras necesarias en la ejecución del presunto fraude. La imputación formal sostiene que el abogado y su círculo cercano se habrían apropiado de los derechos de explotación del nombre y la imagen del ídolo, los cuales legalmente deberían pertenecer a sus herederos universales.

La batalla legal que hoy llega a este punto de inflexión comenzó en 2021. Las hijas mayores del capitán albiceleste, Dalma y Giannina Maradona, denunciaron que Morla utilizó sociedades comerciales para desviar los beneficios de la marca de su padre.

“Los actos de los imputados afectaron directamente los derechos de los herederos”, reza el fallo judicial al que tuvo acceso la prensa internacional.

Posteriormente, los otros tres hijos del astro (Diego Jr., Jana y Diego Fernando) se sumaron al proceso como víctimas, unificando el frente familiar contra Matías Morla, quien durante los últimos años de vida de Maradona fue el hombre más poderoso a su lado, controlando desde sus apariciones públicas hasta sus contratos en México y Dubái.

La causa investiga la gestión de la empresa Sattvica SA, propiedad de Morla, la cual posee el registro de la marca “Diego Maradona” y sus variantes en múltiples países. Esta marca genera regalías millonarias a través de videojuegos, indumentaria deportiva y documentales.

Para el público colombiano, este caso resuena profundamente. Maradona no solo fue un visitante frecuente de nuestro país y amigo cercano de figuras como el “Pibe” Valderrama, sino que su figura sigue siendo un activo comercial incalculable en la región.

Con la confirmación del embargo, la justicia busca garantizar que, en caso de una condena final, existan fondos para reparar a los hijos del “10”. Matías Morla y las hermanas Maradona enfrentan ahora un camino procesal que podría llevarlos a juicio por delitos ya mencionados.

Por ahora, el nombre de Maradona sigue retumbando en los tribunales y el recuerdo de su gloria deportiva, mientras sus herederos celebran lo que consideran un paso vital hacia la recuperación de lo que “El Diego” siempre quiso para ellos.

