Justicia para Arcángel: condenan a 15 años de prisión a la mujer que causó la muerte de su hermano, Justin Santos

Tras cuatro años de una intensa batalla legal que mantuvo en vilo al mundo del género urbano, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico, dictó sentencia: Mayra Nevárez Torres ha sido condenada a 15 años de prisión por el accidente de tránsito que le arrebató la vida a Justin Santos Delanda, hermano menor del reconocido cantante Arcángel.

Noche fatídica bajo los efectos del alcohol

El caso, que conmovió a la opinión pública desde noviembre de 2021, llegó a su punto determinante este 29 de diciembre de 2025. Los hechos ocurrieron en el puente Teodoro Moscoso, cuando Nevárez Torres conducía su vehículo en contravía y bajo un estado de embriaguez severo.

Las pruebas presentadas durante el proceso fueron contundentes: la mujer arrojó un 0,29 % de alcohol en la sangre, una cifra que triplica el límite legal permitido en la isla. En el impacto, no solo falleció instantáneamente Justin Santos, sino que también resultó gravemente herido su acompañante, Keven Monserrate Gandía.

“No hay excusa”: el desgarrador pedido de perdón

Durante la audiencia de sentencia, se vivió un momento de alta tensión emocional. Mayra Nevárez rompió el silencio para dirigirse directamente a la madre de la víctima, Carmen Santos, quien ha sido el rostro de la lucha por justicia en este caso.

“No hay excusa para lo que hice. Sé que no puedo devolverles a Justin, pero desde lo más profundo de mi corazón, les pido perdón”, expresó la mujer antes de ser trasladada al complejo correccional.

A pesar de las palabras de arrepentimiento, el juez fue enfático en la gravedad de la imprudencia, al señalar que conducir en sentido contrario y en ese estado de alcoholemia es una negligencia que la sociedad no puede pasar por alto.

El dolor de Arcángel y su conexión con la justicia

Arcángel, cuyo nombre real es Austin Santos, es una de las figuras más influyentes del reggaetón a nivel mundial, con una base de seguidores masiva en países como Colombia, donde sus éxitos son himnos del género. Desde la muerte de su hermano, el artista ha utilizado sus plataformas para exigir celeridad en el proceso, llegando incluso a dedicarle un emotivo álbum y realizarse un tatuaje en honor a Justin.

El intérprete de Sigues con él siempre sostuvo que no buscaba venganza, sino una sentencia justa que sentara un precedente sobre la conducción bajo los efectos del alcohol. Con este fallo de 15 años de cárcel, se cierra un capítulo de dolor e incertidumbre para la familia Santos, quienes han manifestado que, aunque el vacío de Justin es irreparable, la ley finalmente ha hablado.

Un caso que marcó un precedente en Puerto Rico

La resolución de este caso ha sido seguida de cerca por organizaciones que luchan contra la conducción en estado de ebriedad. El proceso sufrió múltiples retrasos debido a recursos legales presentados por la defensa, pero la firmeza de la fiscalía y la presión mediática liderada por la familia de la celebridad permitieron llegar a esta condena definitiva.