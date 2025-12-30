Gente

Beyoncé es oficialmente multimillonaria: su fortuna supera los mil millones de dólares, según Forbes

La artista estadounidense entró en el selecto grupo de las personas más ricas del mundo, tras culminar su gira ‘Cowboy Carter’ con la que recaudó más de 407 millones de dólares.

Valentina Rueda Rodríguez

30 de diciembre de 2025, 2:37 p. m.
Beyoncé entra en el selecto grupo de las personas más ricas del planeta.
Beyoncé entra en el selecto grupo de las personas más ricas del planeta. Foto: beyoncé

El 2025 cerrará como el año en que el mundo se rindió, una vez más, ante el poderío de Beyoncé. Tras décadas de dominio en la industria musical, la artista de 44 años ha logrado lo que pocos en el entretenimiento consiguen: entrar oficialmente en el exclusivo listado de multimillonarios de Forbes. No se trata solo de talento vocal; es el resultado de una reinvención estratégica que ha convertido su nombre en una de las marcas personales más lucrativas del planeta.

Un 2025 de oro: El efecto ‘Cowboy Carter’

Si bien muchos pensaron que el techo de su carrera sería el aclamado Renaissance World Tour de 2023 el cuál recaudó cerca de 600 millones de dólares, Beyoncé demostró que su capacidad de generar ingresos no tiene límites. El lanzamiento de su álbum country, Cowboy Carter, no solo rompió barreras raciales en el género, sino que abrió la puerta a una nueva era de facturación masiva.

La gira Cowboy Carter se consolidó como la más taquillera del mundo en 2025, recaudando más de 400 millones de dólares solo en venta de entradas. A esta cifra se suman otros 50 millones de dólares en mercancía oficial vendida durante los conciertos, de acuerdo con las estimaciones de Forbes.

Una entrada para el Cowboy Carter Tour no solo garantizaba a los fans la oportunidad de ver casi tres horas de Beyoncé en directo, sino que también incluía un coche volador, brazos robóticos, un toro mecánico dorado y apariciones especiales.

Lo que diferencia a Beyoncé de otros íconos globales es el control total sobre su producto. Al ser su propia productora a través de Parkwood Entertainment, la artista retiene márgenes de beneficio significativamente más altos que sus colegas.

“Como Parkwood lo produjo todo, Beyoncé pudo obtener mayores márgenes de beneficio”, destaca el informe de Forbes.

Sumando las ganancias de sus giras, las regalías de su extenso catálogo musical y los millonarios acuerdos de patrocinio firmados este año, se estima que Beyoncé obtuvo 148 millones de dólares antes de impuestos solo en 2025. Esta cifra la posiciona como la tercera artista mejor pagada del mundo, apenas superada en impacto cultural y financiero por figuras como Taylor Swift.

El camino de Beyoncé hacia los mil millones ha sido una carrera de fondo. Desde sus inicios en Destiny’s Child, pasando por su histórica presentación en el entretiempo de la NFL y sus incursiones en la moda y la cosmética, la “supernova del pop” ha sabido diversificar su patrimonio.

Aunque en Colombia sus fanáticos aún guardan la esperanza de verla nuevamente en estadios tras su mítica visita a Medellín en 2013, su presencia en el mercado nacional sigue siendo fuerte a través del consumo masivo de su música en plataformas digitales y el impacto de su marca personal en el sector del lujo.

Este nuevo título de multimillonaria no solo válida su éxito comercial, sino que la establece como una de las figuras afroamericanas más influyentes en la historia de la economía del entretenimiento. Beyoncé no solo hace música; construye imperios.

