Brigitte Bardot y Colombia: la historia secreta detrás de su amor por el bambuco y su activismo en el país

El mundo del entretenimiento está de luto. Este 28 de diciembre de 2025, a los 91 años, ha fallecido Brigitte Bardot, la mujer que personificó la libertad y la sensualidad en el siglo XX. Sin embargo, más allá de las luces de Cannes, la actriz guardaba un vínculo sonoro y humanitario con Colombia que muy pocos conocen y que hoy cobra más relevancia que nunca.

El día que la ‘Diva’ se convirtió en intérprete de bambuco

Corría el 1 de enero de 1963 cuando la televisión francesa fue testigo de un momento surrealista y fascinante. Brigitte Bardot, en la cima de su carrera cinematográfica, apareció en pantalla interpretando ‘El Cuchipe’, un bambuco tradicional colombiano

Este acto no fue una simple coincidencia. Bardot sorprendió a los espectadores con una pronunciación del español casi perfecta y una cadencia que respetaba la esencia de la música andina. Aquella interpretación quedó inmortalizada no solo en la memoria televisiva, sino también en registros discográficos que hoy son piezas de culto para los coleccionistas. Esta grabación es un testimonio del interés de la actriz por los ritmos latinoamericanos en una época donde la globalización cultural apenas comenzaba.

La relación de Bardot con el territorio nacional no se limitó a la música. En enero de 1965, la actriz tuvo un contacto breve pero intenso con el suelo colombiano. El avión que transportaba a la estrella realizó una parada técnica en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Aunque no fue una visita oficial, la noticia de su presencia se filtró rápidamente. Bardot descendió de la aeronave, firmó autógrafos para un puñado de afortunados y respiró el aire de la capital por unos minutos antes de continuar su viaje.

Activismo por Colombia: De Ingrid Betancourt a la protección animal

Tras retirarse del cine en 1973, Bardot dedicó su vida a las causas sociales. Colombia volvió a estar en su radar en 2005, cuando la actriz alzó su voz a nivel internacional para pedir la liberación de la política Ingrid Betancourt. Su respaldo público fue un espaldarazo clave para visibilizar el drama del secuestro en el país ante la opinión pública europea.

Asimismo, la Fundación Brigitte Bardot ha mantenido un ojo crítico y colaborativo sobre el país. La actriz envió diversas comunicaciones a las autoridades colombianas expresando su preocupación por el bienestar de los animales, específicamente sobre el trato a los caballos utilizados en labores de tracción (vehículos de tracción animal) en ciudades como Cartagena.

Brigitte Bardot no fue solo un ícono de belleza; fue una mujer de convicciones firmes que, encontró en un bambuco y en la defensa de nuestra fauna una forma de conectarse con el corazón de Colombia. Hoy, al despedirla, el país no solo recuerda a la estrella de ‘Y Dios creó a la mujer’, sino a la artista que, hace más de 50 años, se atrevió a cantar nuestra tierra frente al mundo.