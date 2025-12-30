Manuel Teodoro rompe el silencio sobre su divorcio tras 28 años de matrimonio: “En la vida no hay nada permanente”

El reconocido periodista y director de Séptimo Día, Manuel Teodoro, reveló que su matrimonio con Ana Isabel Zamorano llegó a su fin. Tras casi tres décadas la pareja acordó tomar rumbos separados, el comunicador decidió abrir su corazón y explicar los motivos de esta sorpresiva decisión.

Una ruptura guardada bajo llave

Aunque la noticia se conoció recientemente, el proceso no es nuevo. Teodoro confesó que la separación legal y física ocurrió hace aproximadamente dos años. Sin embargo, el periodista optó por mantener la situación en absoluta reserva, compartiéndola únicamente con su círculo familiar más íntimo y sus dos hijos, quienes han sido la prioridad en medio de esta transición.

Manuel explicó que se encuentra soltero desde hace tiempo, desmitificando cualquier rumor de una crisis reciente. La discreción fue el pilar fundamental para llevar este proceso en paz, lejos del ojo público que suele rodear su profesión.

A diferencia de otros divorcios mediáticos marcados por el escándalo, la ruptura entre Teodoro y Zamorano se dio en términos de madurez y respeto mutuo. El periodista fue enfático al aclarar que no existieron terceras personas ni conflictos destructivos que detonaran el final de la relación.

“En la vida no hay nada permanente. Simplemente, ambos hemos cambiado con el tiempo y ya no somos las mismas personas que éramos a los 20 o 30 años”, expresó el comunicador en una íntima entrevista.

Esta evolución personal de la expareja parece haber sido el factor determinante. Según el relato de Teodoro, el amor se transformó y ambos entendieron que lo más honesto era tomar rumbos diferentes, priorizando el bienestar emocional de la familia que construyeron durante 28 años.

Manuel Teodoro es una de las figuras más influyentes del periodismo de investigación en Colombia. Su rostro es sinónimo de rigor y justicia gracias a su labor en el programa de denuncias más visto del país. A lo largo de su carrera, su esposa Ana Isabel fue vista como su gran apoyo, manteniéndose siempre con un perfil bajo, pero firme a su lado.

La pareja enfrentó juntos momentos críticos, incluyendo los desafíos de salud que el periodista superó años atrás tras sufrir un infarto. Precisamente por esa historia compartida, la noticia ha generado una ola de comentarios de apoyo en redes sociales, donde los seguidores destacan la elegancia con la que han manejado el fin de su ciclo matrimonial.

Un nuevo capítulo sin conflictos

La prioridad del periodista sigue siendo su familia. A pesar de la separación, el vínculo con la madre de sus hijos permanece intacto desde el respeto. Manuel Teodoro cierra así un capítulo fundamental de su vida, enviando un mensaje de aceptación sobre la fugacidad de las relaciones humanas, demostrando que incluso en el final de una historia de amor, la caballerosidad y la paz pueden prevalecer.