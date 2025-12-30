¿Exceso de alcohol? Revelan imágenes de Yeferson Cossio minutos antes de la falla cardiaca que puso en riesgo su vida

Tras conocerse la delicada situación de salud de Yeferson Cossio, un video grabado minutos antes de su hospitalización se ha vuelto viral, desatando una ola de teorías sobre los excesos y las verdaderas causas de su falla cardíaca.

En las últimas horas, una grabación difundida masivamente en plataformas como TikTok e Instagram muestra al creador de contenido antioqueño bastante efusivo con lo que parece ser una botella de licor. En el video se observa a Cossio en un palco privado durante un evento masivo, bailando de manera efusiva y compartiendo bebidas alcohólicas con un grupo de amigos.

La energía que proyectaba el influencer en el video contrasta drásticamente con las imágenes que él mismo compartió poco después en sus redes desde una camilla de hospital. Esta dualidad ha provocado que cientos de usuarios en redes sociales cuestionen si el ritmo de vida y el consumo de sustancias en dicha celebración fueron los detonantes de su colapso físico.

“Sentía que el corazón me iba a explotar”:

Pese a las especulaciones de los internautas sobre un posible abuso de sustancias, la información oficial de los allegados y del propio Cossio apunta a un cuadro mucho más complejo. Tal como informó Revista Semana, el creador de contenido atravesó un momento crítico donde, en sus propias palabras, “sentía que el corazón le iba a explotar”.

La situación fue tan grave que requirió una intervención de urgencia. Carolina Gómez, novia del influencer, ha sido el puente de comunicación con sus seguidores, compartiendo mensajes conmovedores sobre la fragilidad de la vida y el apoyo incondicional que le brinda en este proceso de recuperación. Según declaraciones de círculo más cercano, hermanas y pareja, comentan que la crisis no solo fue un susto pasajero, sino un episodio que puso en riesgo real su integridad física tras una cirugía previa.

¿Qué causó realmente la falla cardíaca?

A pesar de la euforia que se ve en el video previo, el entorno de Cossio ha intentado calmar los rumores de excesos. Se ha señalado que el influencer ya venía lidiando con secuelas de procedimientos anteriores y un alto nivel de estrés físico.

No obstante, el debate en la sección de comentarios de sus publicaciones no cesa: mientras unos lo defienden alegando que “tenía derecho a divertirse”, otros critican la presunta irresponsabilidad de mezclar actividades de alto impacto con una salud cardiovascular ya debilitada.

Yeferson Cossio, conocido por sus excentricidades, sus millonarias donaciones y polémicas cirugías, vuelve a estar en el ojo del huracán. Esta vez, no por un reto viral, sino por una lección de salud que lo obligó a hacer un alto total a sus habitos.

El antioqueño ha construido una marca personal basada en desafiar lo convencional. Sin embargo, este reciente episodio cardíaco parece haber marcado un antes y un después en su percepción sobre el amor propio y la importancia de poner limites a los excesos.

Actualmente, el creador de contenido permanece bajo observación, mientras sus seguidores esperan una declaración oficial detallada que desmienta o confirme si las imágenes del palco tuvieron una relación directa con su hospitalización de emergencia.