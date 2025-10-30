Diego Maradona cumpliría 65 años: 10 hitos históricos para recordar a la leyenda argentina

Una vida llena de contrastes tuvo Diego Armando Maradona, para muchos considerado como el mejor jugador de todos los tiempos, junto al brasileño, Pelé. De seguir con vida, el argentino estaría cumpliendo 65 años este 30 de octubre de 2025.

Aunque la gloria del balompié ya no se encuentre en el mundo terrenal, su legado deportivo hace que se le recuerde con gran cariño en diversas partes del mundo.

Diego Maradona disputó su último partido con Argentina en el Mundial del 94 | Foto: Getty Images

Su trayectoria deportiva, así como otros sucesos, marcaron la historia que el histórico 10 escribió.

Haciendo alusión a lo que fue su historia, con diez hitos históricos se le puede recordar a quien vistió los colores de Boca Juniors, Barcelona y Napoli.

Además, lo hecho en la Selección Argentina fue un capítulo aparte por su consagración como campeón del mundo en México 1986.

Listado de los 10 momentos que marcaron la historia de Diego Maradona:

Debut profesional (1976) Primer gol en Primera División (1976) Fichaje por Boca Juniors (1981) Mundial España 1982 Fichaje por el FC Barcelona (1982) Época dorada en el Napoli (1984–1991) Mundial México 1986 – Campeón del Mundo Subcampeonato Mundial (Italia 1990) Sanción por dopaje (1991 y 1994) Fallecimiento y legado (2020)

Tributo en Argentina a través de una moneda

El Banco Central de Argentina lanzó una moneda para celebrar el Mundial de fútbol de Norteamérica 2026 que incluye un esquema del segundo gol de Diego Maradona a Inglaterra en el Mundial de México-1986, aunque la presentación generó polémica el miércoles en redes sociales.

El artista Sergio Díaz ya había hecho una pieza de Money Art para resaltar a Maradona. | Foto: AP

El anverso de la moneda de plata de edición limitada muestra una pelota y el reverso ilustra la jugada en la que Maradona partió desde campo propio y eludió a cinco rivales para marcar lo que algunos catalogan como “el gol del siglo” en los cuartos de final ante Inglaterra.

Minutos antes, el ’10′ había marcado un gol con la mano que quedó en la memoria como “la mano de Dios”. Maradona fue la figura excluyente de aquel mundial que ganó Argentina.

El Banco Central informó que se emitieron 2.500 unidades de la moneda conmemorativa para comercializar en el mercado local y que “además, se acuñaron monedas de oro de diseño similar que serán comercializadas en el ámbito internacional”.

La presentación de la moneda generó reacciones adversas en las redes sociales ya que el posteo del Banco Central nunca menciona a Maradona.

“Muy linda propuesta, pero por qué no nombran al autor del gol?”, escribió un usuario en X. “El community manager estuvo gambeteando el apellido Maradona como Diego a los ingleses”, bromeó otro.

El Banco Central informó que la moneda es de plata 925, posee canto estriado, un peso de 27 gramos y un diámetro de 40 mm.