No hay ninguna duda de que James Rodríguez es uno de los mejores jugadores que ha existido en la historia de Colombia. La exestrella del Real Madrid ha hecho méritos para ganarse un lugar en el podio y hasta algunos se atreven a nombrarlo como el número 1, por encima de otras figuras como Falcao o el Tino Asprilla.

Lo que ha hecho el cucuteño a lo largo de carrera ha hecho que se gane amores y odios, dividiendo opiniones acerca de su importancia para el fútbol colombiano. René Higuita, una de las leyendas del combinado nacional, se metió en la controversia y habló del capitán de la Tricolor.

James Rodríguez disputó su último partido con Club León. | Foto: Getty Images

El exportero se refirió al futuro del cafetero, ya que está más que confirmado que saldrá de León y está en búsqueda de un nuevo rumbo. “Le renovaría el contrato, pero quién sabe qué está pasando”, comentó en diálogo con Fox Sports.

Lo que más llamó la atención es que Higuita sentó al volante en la misma mesa de dos futbolistas que marcaron historia a nivel mundial. “Hablar de James Rodríguez, en Colombia, es hablar de un Lionel Messi o de un Diego Maradona”, señaló.

“Son jugadores diferentes y que, con su calidad, le dan color, brillo y belleza al fútbol”, agregó.

De esta forma, el antioqueño de 59 años abrió nuevamente el debate al realizar esta comparación que ha desatado muchos comentarios.

También habló de Kevin Mier

Además de Rodríguez, el exarquero también se refirió a Kevin Mier, uno de los porteros colombianos más importantes y destacados que hay en la actualidad.

René no dudó en deshacerse en elogios hacia el guardameta, que poco a poco se ha ido ganando un puesto en el plantel de Néstor Lorenza. “Es el tipo de arquero que está necesitando el fútbol. No solo juega con los pies, sino que da mucha garantía bajo los tres palos”, expresó.

Asimismo, contó que tuvo la oportunidad de hablar con él después de lo que fue su lesión y hasta confesó que se le salieron las lágrimas en medio de la conversación. El exfutbolista de la Selección Colombia mostró su molestia por la entrada, pero remarcó que el jugador está muy tranquilo.

Por último, recordó que es una persona muy joven y que todavía tiene mucho futuro por delante. “Kevin tiene mucho por darnos en el fútbol. Son unas muestras que pasando el tiempo y con la experiencia, las mejorará”, manifestó.