Una fractura de tibia fue el diagnóstico que se conoció de Kevin Mier, luego de la patada criminal de un rival en Liga MX.

Desde el instante que se dio la falta en contra del golero colombiano, se intuía que las consecuencias iban a ser graves.

Además de eso, verle el tache del contrario marcado en la espinilla de su pierna derecha, también daba cuenta de la fortaleza con la que fue impactado.

Así le dejó el rival la pierna a Kevin Mier. | Foto: @A_EsparzaOteo en X

Una vez conocido dicho reporte médico en suelo manito, lo que alarma es que para la Selección Colombia sería la primera baja de cara al Mundial United 2026.

Si bien Néstor Lorenzo aún se encuentra en la selección de los hombres que irá a la cita orbital, el golero era uno de los que podría considerarse como fijo.

Dicha lesión que sufrió tendría a Mier de cuatro, a cinco meses fuera de las canchas. Tiempo muy justo para llegar en óptimas condiciones a la Copa Mundo.

Adicionalmente, aún está por determinarse si deberá pasar por el quirófano para una intervención. De ser así, esto retardaría un poco más el proceso de recuperación.

Este desolador panorama pone en firme la citación de otros nombres para el arco de la Tricolor. Tal como quedó la última convocatoria con Camilo Vargas, David Ospina y Álvaro Montero, se vería para el próximo Mundial.

Indignación en México

Para los medios partidarios de Cruz Azul, equipo al que pertenece Mier, resultó particularmente indignante que la sanción al panameño durante el partido se limitara a una tarjeta amarilla.

Hablemos del Azul sentenció que “Carrasquilla debe ser sancionado por una entrada desmedida y con tacos al frente, peligrosa y dirigida a lesionar a Kevin Mier”. “¡Protejan a los jugadores!”, concluyeron en su reclamo airado a través de redes sociales.

Kevin Mier salió con un fuerte golpe en su pierna derecha tras la 'caricia' de su rival con los taches | Foto: Captura transmisión de VIX y Getty Images

Otro post, de Fan Azul, afirmó que la decisión tenía otros intereses detrás: “La federación no puede permitir que uno de sus equipos grandes se quede fuera de liguilla, pierden negocio”.

“Lo que le acaban de hacer a Kevin Mier es roja aquí, en China y en Afganistán. Le están robando a Cruz Azul”, añadieron con evidente malestar.

Hasta las primeras horas de este domingo no se conocía la gravedad de la lesión de Mier; durante el día se le practicarán exámenes médicos para determinar su alcance.

Cae lo peor en un gran momento

Justo en la misma semana en la que Kevin Mier fue lesionado de gravedad, había recibido una noticia sumamente importante para su carrera deportiva.

En el transcurrir de la semana pasada, los premios ‘The Best’ dieron a conocer la terna de aspirantes a ganar el premio. Entre esos estuvo el portero y su compatriota, Jhon Arias.

Si bien el golero ha tenido algunos lunares en su rendimiento, en la gran mayoría de juegos sale como la figura rutilante de Cruz Azul.