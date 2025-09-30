El portero colombiano Kevin Mier milita en Cruz Azul de la Liga MX. El exjugador de Atlético Nacional de Medellín es habitual titular en la institución azteca.

Una de las grandes costumbres que tiene el guardameta, que podría estar con la Selección Colombia en el Mundial Fifa 2026, es el juego con los pies. Sobre esto, se pronunció un compañero de él.

Kevin Mier con Cruz Azul. | Foto: Getty Images

El defensa central argentino Gonzalo Rubén Piovi dijo que el colombiano lo sorprendió mucho por su habilitad de jugar y salir con los pies. Indicó que tácticamente es muy bueno.

“El portero que más me sorprendió fue Kevin Mier, desde el momento en que llegué. Con los pies, fue el compañero que técnicamente más ha destacado”, dijo el gaucho en conversación con Re Portero.

Kevin Mier es uno de esos arqueros modernos que no tienen problema a la hora de salir jugando con los pies. Aunque es muy habilidoso, no se puede negar que ha cometido algunos errores por esta misma costumbre.

“De los arqueros con los que he compartido en plantel fue de los mejores que conocí técnicamente. Con los pies es un animal”, agregó el exfutbolista de Racing Club de Avellaneda.

Kevin Mier, arquero de la Selección Colombia | Foto: Getty Images

Mier es uno de los arqueros que podría ser convocado por el director técnico Néstor Lorenzo para estar en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

Si tiene un buen rendimiento de cara al inicio del certamen orbital, es muy probable que Lorenzo lo llame. Los otros convocados podrían ser Camilo Vargas, de Atlas de México, y David Ospina, de Atlético Nacional.

Por otra parte, Juan David Cabal habló en conferencia de prensa antes del juego entre Juventus y Villarreal por la segunda jornada de la Uefa Champions League, este miércoles 1 de octubre.

Cabal con Juventus. | Foto: Getty Images

“La larga baja por lesión me ayudó a crecer mucho; aprendí mucho. Ahora quiero ayudar al equipo y ganar siempre. Sabemos que el Villarreal es un equipo fuerte, pero al igual que nosotros tenemos que salir al campo con mucha concentración, ellos tendrán que hacer lo mismo. Respetamos a nuestros rivales, sabemos que han empezado bien la liga, pero cada partido es diferente”, dijo.