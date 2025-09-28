A Kevin Mier su DT le recrimina gran problema que vive en México: “Tiene mucho que ver”

No viene siendo el mejor momento de Kevin Mier, junto a Cruz Azul de la Liga MX.

El pasado miércoles, por el rentado local, se le señaló tras recibir un gol de media cancha, que dejó ver falencias suyas en el desempeño.

Fue un golpe desde antes de mitad de cancha, que hizo parte de los tantos de un empate 2-2 ante Querétaro, en casa de los cementeros.

Por haber estado implicado en uno de los goles, el entrenador del colombiano, Nicolás Larcamón, dio un parte de lo que a su consideración le viene pasando al jugador de la Selección Colombia.

Para este, todo radica en los constantes ataques que recibe el golero en plataformas digitales, los cuales podrían estar desenfocándolo al actuar en el arco de Cruz Azul.

“Tiene que ver con lo que se consume en opinión en redes y creo que hay de alguna manera una crítica muy incisiva con la figura de Kevin", aseveró el técnico.

Aunque quiera justificarle por lo que vive Mier, también fue claro al señalar que debe apropiarse de los fallos que ha tenido en México.

Kevin Mier no la pasa bien y se han hecho constantes sus errores en el balompié de México. | Foto: AP

“Indudablemente él sabe y somos conscientes de que ha cometido algunos errores en estos partidos que han sido muy importantes, en el proceso anterior y algunos en este inicio de campeonato“, extendió.

Sobre el gol en particular que le hicieron en el transcurso de la semana dijo: “No siento que únicamente sea responsabilidad de Kevin, sino que le reconozco la gran ejecución a Homenchenko”.

Para ser claro en la posición sobre su golero, no lo eximió de ser responsable, pero también cree que debe dar el mérito al ejecutante.

“Me parece que el gol si bien es espectacular, siempre que te hacen un gol de una distancia tan lejana existe la responsabilidad del arquero", afirmó Larcamón.

En busca de pasar la página antes de entrar nuevamente en acción, el estratega se mostró esperanzado en que Kevin recuperará lo mejor de su nivel.

“Confío en que el apoyo para con Kevin en este momento puede ser determinante para el arquero que tengamos para las instancias más decisivas del torneo“, dijo augurándole lo mejor para el futuro cercano.

“Siento que la afición ha sido espectacular y viene siendo fundamental en todo este proceso”, apuntó sobre el acompañamiento de los hinchas.

Viene de error en error

Es una constante ver a Mier en las portadas por sus errores en el arco de Cruz Azul, y hasta de la Selección Colombia.

Durante el último partido de las eliminatorias al Mundial 2026, Néstor Lorenzo le brindó la confianza al exjugador de Atlético Nacional para suplir a Camilo Vargas.

Kevin Mier, arquero de la Selección Colombia | Foto: Getty Images

En busca de una rotación de la nómina para que todos se sintieran partícipes, lo que terminó por hacer el cambio fue dejar una mala imagen de Mier.

De los tres goles encajados en esa noche en Maturín, en dos pudo existir responsabilidad del jugador de 25 años.