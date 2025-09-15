“San Kevin Mier”: cátedra del portero en México tras lo que pasó con Selección Colombia

De la última doble fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, la Selección Colombia quedó bien librada con la afición.

Ante Bolivia y Venezuela, el combinado patrio se lavó la cara, luego de fechas previas donde los resultados pusieron en duda la participación en la próxima Copa del Mundo.

Al final los puntos sumados fueron los suficientes para la clasificación con una fecha de anticipación.

Blooper de Kevin Mier en el Colombia vs. Venezuela. | Foto: Izq: X - @AguileraSports / Der: Getty Images.

Sin embargo, frente a la Vinotinto los nacionales no se tomaron el partido de forma tranquila y sacaron de Maturín un resultado de 3-6.

Goleada, pero a su vez, la Tricolor recibió muchas anotaciones; justo ahí es que salió a relucir el nombre de Kevin Mier.

El portero que para dicho juego fue el elegido como titular falló, no una, sino dos veces en goles que pudieron haberse evitado.

Su actuación con el combinado colombiano generó múltiples críticas, pues consideraron que había sido un error remover del lugar a Camilo Vargas.

Con esa última presentación poco favorable del exjugador de Atlético Nacional, este tuvo que regresar a sus obligaciones con Cruz Azul de México.

Allí, a diferencia de lo que le pasó con Colombia, Mier salió como figura del más reciente duelo de los suyos ante Pachuca.

Medios oficiales de la Liga MX le reconocieron así: “Líder, muralla, ídolo y también #TecateJugadorDelPartido”.

“Ustedes votaron, ustedes lo eligieron. ¡Kevin Mier, el mejor de Cruz Azul esta noche!“, sumaron tras el juego del pasado 13 de septiembre.

El colombiano regresó con todo y llegó a siete salvadas que le permitieron salir con una calificación alta de 8.0 puntos.

A lo largo del compromiso tuvo 55 toques de balón, fue activo también en pases con un 72% de efectividad y 35% de los tiros largos completados.

Uno de los momentos cumbres de la actuación por parte de Mier, se dio al minuto 54.

DOBLE ATAJADA DE KEVIN MIER😱



El portero colombiano se está convirtiendo en la figura de Cruz Azul y así evitó el primer gol de @Tuzos. pic.twitter.com/n0KXhtjStu — FOX (@somos_FOX) September 14, 2025

Una doble atajada de su parte; con una estirada importante y luego un achique, le permitieron refrendar su extraordinario partido.

Toda esta actuación le regresó la confianza a Mier, pues después de lo que pasó en Selección, el golero fue puesto en el ojo del huracán con un sector del balompié nacional.

Así se movió la Liga MX en la fecha 8

Monterrey recuperó el liderato del fútbol mexicano tras ganar 1-0 en su visita el Querétaro este domingo en el estadio La Corregidora, por la octava fecha del torneo Apertura 2025.

El delantero argentino-mexicano Germán Berterame, al minuto 25, con un remate dentro del área, hizo el gol para el triunfo de los Rayados que dirige el español Domènec Torrent.

Con su séptimo triunfo consecutivo, Monterrey llegó a 21 puntos, una unidad más que su escolta inmediato, el Cruz Azul del entrenador argentino Nicolás Larcamón.

El sábado, la Máquina Cementera había tomado el primer lugar al llegar a 20 unidades con su sexta victoria seguida: 1-0 de visita sobre Pachuca en el estadio Hidalgo.