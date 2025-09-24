Suscribirse

Prensa señala a Kevin Mier por recibir este gol desde antes de mitad de cancha: le dan con todo

Otro error del colombiano le costó un golazo a Cruz Azul, mientras Querétaro lo celebró.

Redacción Deportes
25 de septiembre de 2025, 3:34 a. m.
Error de Kevin Mier en el Cruz Azul vs. Querétaro.
Error de Kevin Mier en el Cruz Azul vs. Querétaro. | Foto: Izq: TUDN / Der: Getty Images.

Este miércoles, 24 de septiembre de 2025, terminó siendo una noche difícil para el portero colombiano Kevin Mier, al servicio de Cruz Azul. Al guardameta le hicieron un gol desde antes de mitad de cancha.

Fue por la décima fecha del apertura mexicano, en la que Cruz Azul recibió a Querétaro en el estadio Olímpico Universitario. Corría el minuto 35, todo iba 1-1, cuando el defensa de Querétaro, Santiago Homenchenko, remató desde antes de mitad de cancha al ver a Mier salido. ¿El resultado? Un golazo que ha dado bastante de qué hablar en México.

Santiago Homenchenko celebrando su golazo a Kevin Mier.
Santiago Homenchenko celebrando su golazo a Kevin Mier. | Foto: Getty Images

Eso sí, Kevin y sus compañeros tuvieron un poco de fortuna. Ese 2-1 parcial, tras el golazo, dejaba a Querétaro con los tres puntos. Sin embargo, faltando siete minutos para el final, Gabriel Fernández puso el 2-2 definitivo.

Así las cosas, Cruz Azul sigue líder con 24 puntos, mientras que Querétaro se hunde en la casilla 15 de la tabla con 8 unidades, estando aún a cuatro de la última casilla del Play-In (10), que es ocupado por Club León de James Rodríguez.

Prensa reacciona al fallo de Kevin Mier

“El colombiano no pudo fildear bien el esférico y fue clareado” - Mediotiempo (México)

“Homenchenko salió con balón controlado desde la defensa queretana, levantó la cara, vio adelantado a Kevin Mier y pateó el balón desde unos 70 mts, el colombiano no pudo fildear bien el esférico y fue clareado, colaborando para la vuelta de los visitantes 1-2″.

“Oso de Kevin Mier” - Fox Sports (México)

El medio referenciado tituló así el partido: “Cruz Azul salvó el invicto. Tras oso de Kevin Mier, Toro Fernández logró sufrido empate ante Querétaro”.

Y explicó: “Un bombazo de Homenchenko lo cambió todo al 35. El mediocampista del Querétaro vio adelantado a Kevin Mier, sacó un misil desde su campo y firmó el 2-1″.

Para fortuna de Mier, Cruz Azul rescató un punto y sigue líder.
Para fortuna de Mier, Cruz Azul rescató un punto y sigue líder. | Foto: Getty Images
Contexto: “San Kevin Mier”: el portero venía de dar cátedra en México.

“¡A lo Richard Sánchez! Homenchenko vuelve a humillar a Kevin Mier" - As (México)

“Santiago Homenchenko le marcó doblete a Mier con el Querétaro, sin embargo, su segundo gol lo hizo desde atrás del medio campo, segunda vez que le pasa a Kevin”.

“Golazo de Homenchenko desde media cancha y error incluido de Kevin Mier” - Olé (Argentina)

“¿El mejor gol del Apertura 2025? Al menos lo que hizo Santiago Homenchenko, el jugador de Querétaro ante Cruz Azul, podría ser catalogado de esa forma. El uruguayo sorprendió al portero Kevin Mier, quien estaba adelantado, para disparar potente a la portería pocos metros detrás de la media cancha”.

