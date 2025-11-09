Una durísima entrada padeció el portero de Cruz Azul y la Selección Colombia, Kevin Mier, durante una fecha más de la Liga MX.

Cuando corría el minuto 46 del partido ante Pumas UNAM, el golero se disponía a despejar un balón, y allí sintió el planchazo desmedido de Adalberto Carrasquilla.

Fue una infracción que no debió suceder, pero que evidenció un exceso de fuerza del rival sobre el portero que surgió en Atlético Nacional.

🚨 INHABILITACIÓN YA 🚨



Carrasquilla debe ser sancionado por una entrada desmedida y con tacos al frente, peligrosa y dirigida a lesionar a Kevin Mier. ¡Protejan a los jugadores! ⚠️ pic.twitter.com/Vh9p9jbxGu — Hablemos del Azul (@Hablemosdelazul) November 9, 2025

Con los taches de frente hacia el cafetero, se pudo ver la fuerza usada por el panameño para impactar a Mier. De inmediato, el afectado gritó de dolor por lo sucedido.

Tras esto, Kevin no se pudo recuperar y tuvo que ser atendido por los servicios médicos, quienes tomaron la decisión de sacarlo de inmediato del juego.

El carro dispuesto como ambulancia llevó a Mier hacia el banco de suplentes, donde la primera reacción de los galenos fue ponerle hielo para evitar una inflamación mayor.

Posterior a esto, y que acabase el juego, en videos de adentro del estadio se pudo ver nuevamente al colombiano tendido en una camilla con la herida a la luz.

Allí, también acudieron cámaras de medios mexicanos, que pudieron dar cuenta de que el guayo de Carrasquilla quedó marcado en la espinilla de Mier.

Carrasquilla da la cara

Ante la situación vivida en partido, el infractor fue requerido por los medios de comunicación al final del juego para dar explicaciones por lo que sucedió.

Arrepentido afirmó que no buscaba dañar a su rival: “Quiero pedirle una disculpa a Kevin. Mi intención no fue sacarlo de partido”.

"Quiero pedirle una disculpa a Kevin. Mi intención nunca fue sacarlo del partido, quería cortar la jugada"⚽🔥



Palabras de 'Coco' Carrasquilla, sobre la jugada en la que sale lesionado, con probable fisura, Mier



🔴 #LineaDe4 EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/DPWMVeXk3e — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) November 9, 2025

“Sé que es un jugador de selección y me voy muy triste”, sumó.

Y para cerrar, dio la mano al juez, quien de manera polémica no lo expulsó: “El árbitro toma una decisión porque sabe que no fui con mala intención”.

Indignación en México: amarilla y juegue

Para los medios partidarios de Cruz Azul, club al que pertenece Mier, resultó especialmente indignante que la sanción al panameño durante el partido se limitara a una tarjeta amarilla.

Hablemos del Azul sentenció que “Carrasquilla debe ser sancionado por una entrada desmedida y con tacos al frente, peligrosa y dirigida a lesionar a Kevin Mier”. “¡Protejan a los jugadores!”, terminan en el reclamo aireado a través de redes sociales.

Otro post, de Fan Azul, aseveró que dicha decisión tenía intereses de más: “La federación no puede permitir que uno de sus equipos grandes se quede fuera de liguilla, pierden negocio”.

La federación no puede permitir que uno de sus equipos grandes se quede fuera de liguilla, pierden negocio.



Lo que le acaban de hacer a Kevin Mier es roja aquí, en China y en Afganistan.



LE ESTAN ROBANDO A CRUZ AZUL. pic.twitter.com/XvLLdRnGB1 — Fan Azul 💙 (@SoyFanAzul) November 9, 2025

“Lo que le acaban de hacer a Kevin Mier es roja aquí, en China y en Afganistán. Le están robando a Cruz Azul”, completaron con gran malestar.