Pelé y Maradona en el mismo equipo: así despidió el brasilero al argentino afirmando que jugarían juntos en el cielo

Este jueves 29 de diciembre de 2022 el mundo del fútbol perdió a una de sus grandes leyendas, sí, a ese atacante que a punta de gambetas y buen juego enamoró a todos. Varias complicaciones de salud, incluido un cáncer de colon, se llevaron al Rey Pelé a la edad de 82 años.

El eterno ‘10′ brasilero dejó un legado enorme en el deporte más seguido del planeta. Su mayor logro fue sacar a la selección de su país 3 veces campeona de un Mundial. Esos tres torneos orbitales se disputaron en Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970.

Tras la muerte de Pelé muchos aficionados del fútbol también recordaron el fallecimiento de Diego Maradona y el cómo el mismo exfutbolista brasilero despidió a través de su cuenta oficial de Instagram al ‘Pelusa’ cuando este murió en el mes de octubre de 2020.

Una de las frases de Pelé en esa oportunidad que conmovió tanto a los fanáticos de ‘O Rei’ como a los de Diego Armando Maradona fue cuando este indicó que alguna vez en el cielo jugarían en el mismo equipo. El mensaje del brasilero fue el siguiente:

“Han pasado siete días desde que te fuiste. A muchas personas les encantó compararnos toda su vida. Fuiste un genio que encantó al mundo. Un mago con el balón en los pies. Una verdadera leyenda. Pero sobre todo, para mí, siempre serás un gran amigo, con un corazón aún más grande. Hoy sé que el mundo sería mucho mejor si pudiéramos compararnos menos y admirarnos más. Con eso quiero decir que eres incomparable”, señaló Pelé.

”Su trayectoria estuvo marcada por la honestidad. Siempre declaraste tus amores y disgustos a los cuatro vientos. Y con su particular manera, enseña que hay que amar y decir ‘te amo’ con mucha más frecuencia. Su rápida partida no me dejó decirlo, así que solo escribo: Te amo, Diego”, continuó expresando ‘O Rei’.

“Mi gran amigo, muchas gracias por todo nuestro viaje. Un día, en el cielo, jugaremos juntos en el mismo equipo. Y será la primera vez que pegue un puñetazo al aire sin celebrar un gol, sino por poder darte otro abrazo”, concluyó Pelé.

¿Cuántos goles hizo Pelé en su carrera?

El legado de Edson Arantes do Nascimento se puede dimensionar por la admiración, respeto y cariño del mundo del fútbol, pero también por sus logros y los números lo respaldan. Por algo es el rey.

Pelé, en su carrera oficial y profesional, marcó 1.281 goles, en 1.363 partidos. Prácticamente, anotaba en cada juego. Estuvo con tres equipos, Santos, Cosmos y claramente la selección. Aunque por sus habilidades podría haber estado en otros equipos, en 1961, el presidente de Brasil, Janio Cuadros, lo declaró Tesoro Nacional, impidiéndole fichar por un equipo fuera de su país.

El diario Sport de España, señala que la leyenda brasileña estuvo 18 temporadas en el Santos Futebol Clube, o sencillamente Santos FC. Inició en 1957, con 17 años, en el equipo del municipio costero del mismo nombre. Con ellos logró 643 goles en los 665 partidos.

Otros medios detallan que comenzó a jugar al fútbol profesionalmente a los 15 años como centro delantero, con el número 10. Hoy solo es superado por Messi en este club, la pulga sumó 672 goles, en los 778 encuentros. Santos, fundado desde 1912, actualmente equipo de la serie A brasileña, es el club que más goles ha marcado en el mundo y el que también ha visto pasar talentos como Neymar.

Allí en tres temporadas consiguió superar los sesenta goles por curso: 66 en 1958, 62 en 1961 y 64 en 1965.

En las tres últimas temporadas de su carrera futbolística, se dedicó al New York Cosmos. 37 goles en 64 se suman a su brillante carrera.