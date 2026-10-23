El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, desmintió las informaciones que circulan sobre presuntos vuelos privados entre Venezuela y Turquía, supuestamente relacionados con el traslado de bienes y activos de su propiedad.

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Asimismo, cuestionó a determinados medios de comunicación y analistas, a quienes señaló de divulgar versiones carentes de evidencias que las respalden.

En el transcurso de su intervención, Cabello dio lectura a extractos de una publicación en la que se afirmaba que, entre el 21 de agosto y el 14 de octubre, se habrían contabilizado cerca de quince vuelos privados entre Venezuela y Turquía, aparte de las conexiones comerciales habituales entre ambas naciones.

🗣️ DESMIENTE SUPUESTOS VUELOS PARA SACAR SUS PERTENENCIAS HACIA TURQUÍA Diosdado Cabello aprovechó un espacio en su programa ‘Con el Mazo Dando’ para descalificar y arremeter contra el periodista @alandete. Cabello desmintió los reportes sobre vuelos privados y movimientos de carga entre Venezuela y Turquía, tildando al autor de "creador de fake news" y agregando que “es la imaginación de ellos y la maldad”. — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) October 22, 2026

De acuerdo con el contenido expuesto por el funcionario, algunas de estas aeronaves presuntamente habrían trasladado mercancías, mientras que otras habrían efectuado trayectos sin pasajeros.

Además, el artículo planteaba dudas acerca del propósito de dichas operaciones aéreas e incluía señalamientos sobre un posible envío de oro venezolano con destino a Turquía.

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Cabello puso en duda la difusión de estas informaciones y señaló que el propio autor admitía no haber confirmado por cuenta propia todos los vuelos mencionados, ni la naturaleza de las mercancías transportadas o su posible conexión con bienes y fondos de su propiedad.

“Son afirmaciones que no he podido corroborar de manera independiente. Tampoco existen por ahora pruebas documentales que vinculen esos vuelos con el traslado de fondos de Cabello”, leyó el funcionario antes de cuestionar: “¿Y por qué me pones ahí entonces?”.

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, asiste a un acto organizado por el gobierno para conmemorar el aniversario de la última reelección del fallecido presidente Hugo Chávez antes de su muerte, en Caracas, Venezuela, el miércoles 7 de octubre de 2026. (Foto AP/Pedro Mattey) Foto: AP Photo/Pedro Mattey

Por otra parte, Cabello negó las versiones que, según explicó, empezaron a propagarse posteriormente a través de las redes sociales, en las que se aseguraba que varias aeronaves habrían sido utilizadas para sacar sus pertenencias del territorio venezolano.

“Después dijeron que eran 17, 16 vuelos (…) sacando mis cosas y mis pertenencias. 16 vuelos sacando mis cosas. Pero bueno, es la imaginación de ellos y la maldad”, expresó.

Asimismo, el titular de Interior, Justicia y Paz criticó la difusión de contenidos que, a su juicio, se apoyan en conjeturas. También puso en entredicho los criterios periodísticos empleados para divulgar señalamientos que, posteriormente, incluyen aclaraciones sobre la imposibilidad de confirmar su veracidad.

Tengo un mensaje para Diosdado @dcabellor https://t.co/ZRa1MJfUEY — David Alandete (@alandete) October 22, 2026

“Ese periodismo político vive de la especulación, de la mentira, del fake news, del engaño, porque eso es lo que les genera plata”, afirmó.