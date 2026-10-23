Un contingente del Ejército de El Salvador ha llegado en las últimas horas a la capital de Haití, Puerto Príncipe, para reforzar las labores de búsqueda de cuatro militares salvadoreños tras un ataque perpetrado el fin de semana contra un convoy de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés).

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La propia GFS ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que el objetivo del contingente es “apoyar las operaciones de búsqueda y seguridad que se llevan a cabo en Plaine du Cul-de-Sac”, antes de resaltar que las operaciones están siendo llevadas a cabo “en estrecha coordinación con la Policía Nacional de Haití y otros socios operativos pertinentes”.

“Se insta a los residentes de Santo y de las comunidades aledañas a evitar las áreas donde se están desarrollando dichas operaciones”, dijo, sin que por ahora haya más detalles sobre el tamaño del despliegue del nuevo contingente salvadoreño en la zona.

On 22 October, a contingent from El Salvador has arrived in Port-au-Prince to support ongoing search and security operations in Plaine du Cul-de-Sac. The Force continues its operations in the area in close coordination with the Haitian National Police and relevant operational partners. Residents of Santo and surrounding communities are urged to avoid areas where operations are underway. The #GSF will provide further updates as information becomes available and is verified through official channels. — Gang Suppression Force - Haiti (@GSForceHaiti) October 23, 2026

El despliegue ha llegado después de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, amenazara a las bandas criminales con una ofensiva si no liberan a los secuestrados, de los que dijo que “no son combatientes”, sino técnicos de aviación dedicados a labores de evacuación médica dentro de la misión internacional.

El secuestro se produjo en el marco de una emboscada perpetrada el pasado domingo contra un vehículo de la fuerza multinacional en la zona de Santo, en el área metropolitana de Croix-des-Bouquets.

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Desde entonces, la GSF ha llevado a cabo operativos de rastreo con apoyo aéreo que se han saldado, hasta el momento, con la muerte de “varios” presuntos pandilleros y con cuatro efectivos internacionales heridos.

Este suceso evidencia el recrudecimiento de la violencia en el país caribeño. El máximo representante de Naciones Unidas en Haití, Carlos Ruiz Massieu, alertó recientemente ante el Consejo de Seguridad de la ONU de la “capacidad de las bandas para adaptar sus tácticas a medida que se intensifican las operaciones de seguridad”.

🇸🇻 Impresionantes imágenes de paracaidistas del Ejército de El Salvador rezando a bordo de un autobús antes de partir hacia Haití. Los militares se dirigían al aeropuerto para abordar un C-17 Globemaster III con destino a Puerto Príncipe, donde se sumarán a las operaciones de la GSF contra la pandilla 400 Mawozo. Según nuestro contacto, el contingente está compuesto por 100 elementos de Fuerzas Especiales, procedentes de tres unidades: el CEAT, el Batallón de Paracaidistas y el Grupo de Operaciones Especiales (GOE). Entre ellos viajan los conocidos como Comandos Hachas y Comandos Prales, tropas de choque con una preparación comparable a la de los kaibiles guatemaltecos. Nuestro contacto también señala que llevan ametralladoras M60, carabinas Arad y fusiles de francotirador Mk22, además del armamento individual de los operadores. — Armapedia (@Armapedia) October 23, 2026

Actualmente, la GSF cuenta con poco más de 1.500 efectivos desplegados, muy por debajo de los 5.550 agentes autorizados por Naciones Unidas.

Entre tanto, República Dominicana descartó la posibilidad de cerrar su frontera con Haití, a pesar del creciente clima de tensión en el territorio vecino.

El Ministerio de Defensa de República Dominicana comunicó este jueves que, por el momento, la situación en la frontera no amerita la implementación de disposiciones excepcionales.

Pou chèf gang yo ak manm gang yo k ap kenbe kat konpatriyòt nou yo an otaj ann Ayiti: Mesye nou kidnape yo pa konbatan. Yo se teknisyen nan domèn avyasyon ki fè pati misyon nou ann Ayiti, nan kad yon misyon entènasyonal. Misyon nou an gen sèlman pilòt ak pèsonèl teknik, ki gen kòm travay prensipal fè evakyasyon medikal epi sove lavi moun, pa fè lagè. Men, nou te kidnape yo yon fason lach pandan yo t ap retounen apre yo te fin achte manje nan yon makèt nan zòn nan. Se poutèt sa, jodi a nou te lanse yon operasyon militè pou pote yo sekou. Nou gen yon sèl objektif: fè kat konpatriyòt nou yo retounen lakay yo vivan, san okenn mal. Men, mwen vle pou nou menm, chèf gang yo, konprann yon bagay byen klè: atak jodi a pa anyen devan sa k ap vini si nou pa remèt toule kat otaj yo vivan. Epi pa pran pawòl nou yo pou menas san fondman. Nou deja fini ak gang yo nan El Salvador, e nou kapab fini ak nou tou. Nou toujou gen tan pou evite sa. Remèt nou kat konpatriyòt nou yo vivan, san okenn mal, epi tout bagay ap retounen jan sa te ye anvan kidnaping lan. Desizyon an nan men nou. — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 21, 2026

Asimismo, señaló que las autoridades siguen de cerca el desarrollo de los acontecimientos en Haití y analizarán posibles medidas adicionales en función de las amenazas o circunstancias que puedan presentarse.