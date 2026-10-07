Diosdado Cabello sorprende con polémicas declaraciones y pide al chavismo prepararse para elecciones

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ministro del Interior, Diosdado Cabello, aseguró este martes que el chavismo está preparado para imponerse en cualquier elección que se convoque en el país, en medio de las crecientes presiones de la oposición para que se fije una fecha para nuevos comicios presidenciales.

Durante una movilización oficialista realizada para conmemorar los 14 años de la victoria electoral de Hugo Chávez del 7 de octubre de 2012, Cabello lanzó un mensaje dirigido a los sectores opositores que aseguran contar con un amplio respaldo popular.

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“La tarea de ahora es seguir sumando con nuestra presidenta al frente todos los días y, cuando ese adversario que anda por allí, que dice que tiene el 90 % de las encuestas en Venezuela, se mida con nosotros en una elección, sea quien sea y cuándo sea, nosotros seamos capaces de volver a ganar como el pueblo chavista y como ganó ese 7 de octubre”, afirmó el dirigente chavista.

Diosdado Cabello en rueda de prensa Foto: AFP

Aunque no mencionó nombres, el ministro chavista estaría hablando de la dirigente opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, de la cual se cree que podría volver a Venezuela en los últimos días, luego de intentos frustrados de parte de la opositora de volver al país por supuestos vetos de parte del gobierno de Estados Unidos.

Cabello sostuvo además que la militancia oficialista tiene “razones para luchar” y defendió el proyecto político del chavismo frente a la oposición democrática venezolana. “Cada vez que vamos a una batalla, los derrotamos como los debemos derrotar”, dijo durante su discurso, al insistir en que el PSUV mantiene una estructura organizada en todo el territorio nacional.

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En septiembre, Cabello afirmó que el PSUV estaba “listo” para unas elecciones y criticó a sectores opositores por cambiar constantemente de postura frente a la participación electoral. “Nosotros estamos listos, siempre hemos estado listos”, señaló entonces en el marco de las negociaciones entre el gobierno interino y parte de la oposición.

Diosdado Cabello. Foto: GETTY IMAGES

De igual forma, en abril aseguró que las elecciones en Venezuela se celebrarán “cuando sean” y que las fuerzas revolucionarias estarán preparadas para ganar “como siempre hemos ganado”, dijo también en su momento del polémico líder, señalado por Estados Unidos de ser uno de los líderes del cartel de los soles.

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El dirigente chavista insistió en que el oficialismo seguirá fortaleciendo su organización política y aseguró que el movimiento gobernante mantiene la capacidad de movilización necesaria para imponerse en las urnas frente a cualquier rival.