El doloroso lamento del rey de España ante accidente de trenes que deja ya 64 muertos: “Desgracia terrible”

“Hemos conocido la noticia del terrible accidente”, dijo el rey Felipe VI desde la base militar de Bétera, en España. El monarca dio unas sentidas declaraciones tras conocerse el saldo de 64 muertos ocasionados por el accidente entre dos trenes de alta velocidad en España. “Nuestro pésame, nuestra tristeza, nuestro apoyo y nuestro cariño” en un momento de dolor tan difícil, aseguró.

Tragedia en España: dos trenes de alta velocidad colisionaron. Hay más de 30 muertos. “No paran de salir cadáveres”

El rey habló, visiblemente afectado por la tragedia que hoy enluta España. A través de un comunicado, la familia real había expresado: “Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas. Nuestro apoyo también a los equipos de emergencia y a todos los que están trabajando en la zona para ayudar en lo posible en estas circunstancias”.

El presidente de España, Pedro Sánchez, también manifestó su conmoción por lo sucedido. “Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes y con el presidente de Castilla-La Mancha. Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas. Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias”, dijo en un trino, mientras la polémica crece contra el gobierno que enfrenta en pocos meses un segundo grave accidente en la red ferroviaria.

Este accidente ocurre en plena campaña electoral hacia las elecciones generales del 29 de noviembre y menos de un año después de otro trágico siniestro ferroviario ocurrido en Adamuz, Andalucía, cuando murieron 46 personas en una colisión entre dos trenes de alta velocidad, conmocionando a toda España.

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar de una colisión entre dos trenes en Urda, España, el miércoles 28 de octubre de 2026. Foto: AP Photo/Manu Fernandez

Las imágenes de televisión mostraban los dos largos convoyes, uno rojo de la compañía Iryo y otro blanco de Renfe, descarrilados en parte tras el choque, con algunos vagones caídos a los lados.

Las impactantes imágenes del choque de trenes en España que deja más de 30 muertos y 80 heridos

El siniestro se produjo sobre las 08H54 locales (07H54 GMT) cuando colisionaron los dos trenes cerca de la estación de Urda, una localidad de la provincia de Toledo, según había informado a la AFP una portavoz del servicio de emergencias regional.

Accidente de trenes en España. Foto: Guardia Civil via AP

Varias brigadas de bomberos, tres helicópteros y dos unidades de cuidados intensivos móviles (UVI) están ya en esta zona, agregó. El Ministerio del Interior decidió también el despliegue de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, indicaron fuentes gubernamentales.

“Se encuentra interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por un alcance entre dos trenes”, indicó en X la empresa pública encargada de la gestión de la infraestructura ferroviaria, Adif.

Poco después, la compañía Renfe emitió un comunicado afirmando que su tren de alta velocidad que había partido a las 08H00 locales de Madrid rumbo a Sevilla, en el sur, había “sufrido un accidente con un tren de Iryo entre Los Yébenes y Urda (en la provincia de Toledo)”.

La empresa expresó todo su apoyo a las personas afectadas y agregó que “está recabando información para poder evaluar la situación”.

*Con información de AFP.