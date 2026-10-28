El doloroso lamento del rey de España ante accidente de trenes que deja ya 64 muertos: “Desgracia terrible”

“Hemos conocido la noticia del terrible accidente”, dijo el rey Felipe VI desde la base militar de Bétera, en España. El monarca dio unas sentidas declaraciones tras conocerse el saldo de 64 muertos ocasionados por el accidente entre dos trenes de alta velocidad en España. “Nuestro pésame, nuestra tristeza, nuestro apoyo y nuestro cariño” en un momento de dolor tan difícil, aseguró.
El rey habló, visiblemente afectado por la tragedia que hoy enluta España. A través de un comunicado, la familia real había expresado: “Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas. Nuestro apoyo también a los equipos de emergencia y a todos los que están trabajando en la zona para ayudar en lo posible en estas circunstancias”.
“Transmitir a las familias nuestro pésame, nuestra tristeza, nuestro apoyo, nuestro cariño en un momento tan duro y tan difícil”: así reaccionó el rey Felipe VI al accidente de dos trenes en España. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/sZ47VPDmaL— Revista Semana (@RevistaSemana) October 28, 2026
El presidente de España, Pedro Sánchez, también manifestó su conmoción por lo sucedido. “Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes y con el presidente de Castilla-La Mancha. Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas. Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias”, dijo en un trino, mientras la polémica crece contra el gobierno que enfrenta en pocos meses un segundo grave accidente en la red ferroviaria.
Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, @oscar_puente_, y con el presidente de Castilla-La Mancha, @garciapage.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 28, 2026
Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las…
Este accidente ocurre en plena campaña electoral hacia las elecciones generales del 29 de noviembre y menos de un año después de otro trágico siniestro ferroviario ocurrido en Adamuz, Andalucía, cuando murieron 46 personas en una colisión entre dos trenes de alta velocidad, conmocionando a toda España.
Las imágenes de televisión mostraban los dos largos convoyes, uno rojo de la compañía Iryo y otro blanco de Renfe, descarrilados en parte tras el choque, con algunos vagones caídos a los lados.
El siniestro se produjo sobre las 08H54 locales (07H54 GMT) cuando colisionaron los dos trenes cerca de la estación de Urda, una localidad de la provincia de Toledo, según había informado a la AFP una portavoz del servicio de emergencias regional.
Varias brigadas de bomberos, tres helicópteros y dos unidades de cuidados intensivos móviles (UVI) están ya en esta zona, agregó. El Ministerio del Interior decidió también el despliegue de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, indicaron fuentes gubernamentales.
“Se encuentra interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por un alcance entre dos trenes”, indicó en X la empresa pública encargada de la gestión de la infraestructura ferroviaria, Adif.
Al menos 30 personas murieron este miércoles en la colisión de dos trenes de alta velocidad, a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, España. Las autoridades regionales advierten que el número de víctimas podría aumentar. https://t.co/f0wz5K9jDc— Revista Semana (@RevistaSemana) October 28, 2026
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Poco después, la compañía Renfe emitió un comunicado afirmando que su tren de alta velocidad que había partido a las 08H00 locales de Madrid rumbo a Sevilla, en el sur, había “sufrido un accidente con un tren de Iryo entre Los Yébenes y Urda (en la provincia de Toledo)”.
La empresa expresó todo su apoyo a las personas afectadas y agregó que “está recabando información para poder evaluar la situación”.
*Con información de AFP.