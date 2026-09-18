Hermana de Kim Jong-un lanza declaración sobre armas nucleares: “La tiranía de los matones internacionales”

Kim Yo Jong, hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, advirtió este jueves que el estatus nuclear del país es “absolutamente irreversible” y señaló que solo “ignorantes” pueden seguir pidiendo un cambio en la situación en la península de Corea.

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En un ataque contra la Asamblea General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la directora del Departamento de Asuntos Generales del Partido del Trabajo de Corea ha asegurado que quienes reclaman cambios a Pyongyang “deben comprender claramente lo patético, completamente ilusorio y fútil que es este esfuerzo desperdiciado”.

“Si realmente creen que eso es posible, el mundo solo podrá decirles que son ignorantes y que no tienen la menor idea de la realidad”, aseguró en un discurso recogido por la agencia oficial norcoreana KCNA.

Kim Yo-jong, hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un. Foto: Getty Images

De esta forma, Kim Yo Jong afirmó que, ante los llamamientos a la desnuclearización, Corea del Norte no va a cambiar su “voluntad ni capacidad para adoptar todas las medidas necesarias con el fin de proteger los intereses supremos de la nación”.

“El estatus de la República Popular Democrática de Corea como Estado poseedor de armas nucleares es absolutamente irreversible por cualquier medio, y la existencia de una fuerza tan poderosa ha disuadido la tiranía de los matones internacionales y ha contribuido de manera significativa a la paz y la seguridad”, aseguró.

De esta forma, la hermana del líder norcoreano subrayó que el estatus nuclear “está permanentemente consolidado” en el marco del país, “tanto en términos físicos como jurídicos”. “No puede cambiar ni lo más mínimo”.

Nadie podrá jamás revertir los grandes cambios que se han producido en el poder y el estatus de nuestra nación, ni podrá impedirlos”, dijo.

Una pantalla de televisión muestra una imagen de archivo de Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El arsenal nuclear de Corea del Norte se ha ampliado desde que fracasó una segunda cumbre entre Kim y Trump en 2019, debido a las diferencias sobre lo que Pyongyang recibiría a cambio de dar pasos hacia la desnuclearización.