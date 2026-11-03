“Te encontraremos”: Contundente amenaza del ICE en las elecciones de EE. UU.

Este martes, 3 de noviembre de 2026, Estados Unidos se debate su futuro legislativo en las elecciones para el Congreso del país y, en el marco de esta contienda electoral, el ICE hizo una dura amenaza a los extranjeros de este país si “votan ilegalmente”.

La agencia migratoria ICE es dirigida por el Departamento de Seguridad de Estados Unidos (DHS), convirtiéndose en una de las principales dependencias del gobierno Trump. Desde la llegada del republicano al poder en enero de 2025, esta entidad ha estado en el ojo del huracán por su mano dura con los migrantes ilegales que permanecen en el país.

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Ahora, ad portas de unas elecciones legislativas muy reñidas, lanzaron la siguiente advertencia a través de su red social X: “Si votas ilegalmente, te encontraremos. Te rastrearemos, te arrestaremos y te procesaremos”.

“No habrá escapatoria”, dice la entidad al final de la publicación. Esta amenaza cita las votaciones ilegales en este país; sin embargo, aunque no es claro a qué se refiere, en este país existirían las siguientes opciones de caer en esta ilegalidad.

El secretario de Seguridad, Markwayne Mullin, se sumó a la advertencia, con el siguiente mensaje:

“Si votas ilegalmente en este país y no eres elegible para votar, el Departamento de Seguridad te encontrará, te perseguirá y serás procesado hasta las últimas consecuencias de la ley. Solo los ciudadanos estadounidenses deberían decidir las elecciones estadounidenses”.

¿Cómo se podría votar ilegalmente en Estados Unidos?

En Estados Unidos, como en la mayoría de países del mundo, solamente pueden votar los nacidos o ciudadanos de la nación. Por más que lo desee, un residente indocumentado, un viajero, estudiante o uno que cuenta con Green Card no puede hacer efectivo su sufragio, luego de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal de 1996.

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Existen testigos electorales y ellos son los que permiten que el votante tenga su papeleta en mano para realizar su respectivo voto. Por eso, “votar ilegalmente”, como lo dice el ICE, puede llegar a ser una tarea muy compleja; sin embargo, no es imposible.

En 2021, la justicia norteamericana acusó a Bruce Bartman por supuestamente haber utilizado los nombres de su madre fallecida y de su suegra fallecida, para suplantarlas en las votaciones a propósito de las elecciones presidenciales de 2020. Se supo que el hombre votó en ese momento por Donald Trump.

Han destacado otros casos por votar dos veces y por un residente con green card que intentó participar en la contienda electoral.

En Filadelfia, ya capturaron este martes a un canadiense por presunto voto por parte de un extranjero. Supuestamente se registraron para votar en 2020 y posteriormente votaron en las elecciones primarias y generales de 2022, 2024 y 2026.

Ahora bien, las especulaciones sobre el mensaje de la agencia migratoria apuntan a que esta amenaza podría llegar a advertir una persecución a quienes no voten por un candidato afín al presidente. En Estados Unidos solo hay dos opciones: o se vota por un republicano (partido de Trump) o se hace por un demócrata (partido de oposición al mandatario).