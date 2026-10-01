Latino que trabajaba como repartidor en EE. UU. recibió un disparo del ICE y fue operado: su abogada dio declaraciones

El migrante venezolano Wilber Garcés fue intervenido quirúrgicamente la noche de este jueves, 1 de octubre, para extraerle una bala alojada cerca de la columna vertebral.

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El hecho ocurrió el pasado 20 de septiembre en Austin, Texas, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo abordaron en la vía pública mientras se desempeñaba como repartidor en su vehículo.

El Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP), organización que integra la representación legal del afectado, confirmó que la operación resultó exitosa y el joven se encuentra en fase de recuperación.

El suceso reaviva la controversia política respecto al uso de la fuerza en los procedimientos de deportación y control migratorio adelantados bajo la administración del presidente Donald Trump.

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Decisiones judiciales y versiones contrapuestas

El juez federal Dustin Howell resolvió negar la fianza al imputado por considerar que existe riesgo de fuga. La fiscalía imputó a Garcés por agresión y obstrucción a un funcionario federal, delitos cuya sanción puede alcanzar los 20 años de cárcel. La versión oficial sostiene que el conductor intentó arrollar a uno de los oficiales tras una persecución inicial.

Some corrections:



- Wilber was shot in the back. The bullet is still lodged in his body. They did not attempt to remove because it’s so close to his spine.



- Wilber confirmed there was no foot chase. ICE was aggressively pursuing him before ramming his vehicle.



They started… https://t.co/7Zr4qA4pBp — Kate Lincoln-Goldfinch (@AttorneyKateLG) September 21, 2026

Por el contrario, la defensa técnica argumenta que el disparo se produjo por la espalda cuando el migrante solicitó espacio para estacionar su vehículo en un lugar seguro.

Su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, señaló que la presentación de cargos graves por parte del gobierno suele emplearse como medida represiva frente a situaciones donde se cuestiona el actuar de los agentes migratorios.

Cuestionamientos al protocolo de prueba

El equipo de abogadas puso de relieve vacíos en las evidencias audiovisuales presentadas durante las audiencias iniciales.

🚨🚨Video capta el momento en el ICE efectua los disparos al venezolano.#AHORA Según la información preliminar, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hirió de un disparo a Wilber Garcés Pérez, venezolano de 29 años. El hecho ocurrió en el norte de… pic.twitter.com/XiHVdrKH06 — Delmiro De Barrio  (@DelmiroDeBarrio) September 21, 2026

Según la defensa, el agente que efectuó el disparo no portaba cámara corporal, mientras que el segundo funcionario involucrado desactivó su dispositivo de grabación a mitad de la intervención antes de comunicarse con su compañero.

Desde el TCRP enfatizaron que la falta de registros continuos impide a la opinión pública y al tribunal contar con un relato transparente de la secuencia que desembocó en el uso de armas de fuego. El procesado permanece bajo custodia federal a la espera de las siguientes etapas del juicio.

*Realizado con información de AFP.