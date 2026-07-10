Se siguen conociendo reacciones luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declarara responsable a la Policía Nacional por la muerte de Dilan Cruz, el joven de 18 años que falleció tras resultar herido durante las protestas de noviembre de 2019.

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En su decisión, el alto tribunal concluyó que hubo una falla en el servicio, calificó el caso como una grave violación de los derechos humanos y ordenó, entre otras medidas, un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpas a sus familiares.

Horas después de conocerse la sentencia, la familia de Dilan publicó un co municado en el que manifestó recibir la decisión “con sentimientos encontrados”.

“Valoramos que, después de tantos años, un Tribunal haya reconocido la responsabilidad del Estado por la muerte de Dilan. Ese reconocimiento era necesario y representa un paso importante hacia la justicia”, señalaron.

Sin embargo, aclararon que, a su juicio, el proceso aún no puede darse por concluido.

“La justicia no termina con una sentencia. La justicia también se construye con memoria y con acciones que eviten que otras familias vivan el mismo dolor que nosotros hemos vivido”, expresaron.

En el pronunciamiento también lamentaron que el Tribunal no acogiera todas las medidas que habían solicitado, especialmente aquellas relacionadas con las garantías de no repetición y la preservación de la memoria de Dilan.

Según explicaron, esas solicitudes no buscaban un beneficio exclusivo para su familia, sino enviar un mensaje que ayudara a prevenir hechos similares en el futuro.

“Las pedimos porque creemos que recordar lo ocurrido es una forma de proteger la vida y de evitar que la historia vuelva a repetirse”, indicaron.

Uno de los puntos mencionados por la familia fue la propuesta de cambiar el nombre del lugar donde ocurrieron los hechos por el de Dilan Cruz, iniciativa que, según dijeron, no pretendía ser un acto de reconocimiento personal.

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“Era un mensaje para el país: que la vida de un joven no puede perderse sin dejar una enseñanza para las generaciones que vienen”, afirmaron.

Pese a ello, reiteraron que respetan la decisión del Tribunal y agradecieron el reconocimiento de la responsabilidad estatal.

“Sentimos la responsabilidad de seguir insistiendo en que la justicia será completa cuando exista verdad, memoria, responsabilidades individuales y garantías reales para que ningún otro joven pierda la vida ejerciendo sus derechos”, concluye el comunicado.

Finalmente, la familia aseguró que continuará impulsando esa búsqueda de justicia “no solo por Dilan, sino por todas las familias colombianas”.