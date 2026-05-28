Joven holandés viajó a Valledupar para comprar un carro y terminó asesinado: el caso del comerciante que conmociona al Cesar

Un viaje para concretar la compra de un vehículo terminó en tragedia para Alessandro Massimo Berkemeyer, ciudadano holandés de 32 años que residía en Barranquilla y se dedicaba a la compra y venta de automóviles de alta gama. El extranjero fue asesinado de siete disparos en una zona rural de Valledupar.

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De acuerdo con la información conocida por las autoridades hasta el momento, Berkemeyer llegó a la capital del Cesar el pasado 15 de mayo con el objetivo de cerrar un negocio relacionado con la adquisición de un vehículo. Sin embargo, después de esa fecha, sus familiares perdieron todo contacto con él y su paradero se convirtió en un misterio.

El ataque ocurrió en la vía que comunica a Valledupar con la vereda Las Casitas. Según versiones preliminares, varias personas que transitaban por el sector encontraron al hombre gravemente herido y lo trasladaron de urgencia a la Clínica Alta Complejidad del Caribe.

Pese a los esfuerzos médicos, el ciudadano holandés falleció pocos minutos después de ingresar al centro asistencial. Debido a que no portaba documentos de identidad, inicialmente fue registrado como un cuerpo sin identificar mientras las autoridades avanzaban en las labores para establecer quién era la víctima.

El reporte judicial señala que el comerciante recibió siete impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Tres de ellos en el muslo izquierdo, dos en los antebrazos, uno en el costado derecho y otro más en la espalda, lesiones que terminaron causándole la muerte.

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La identificación de Berkemeyer se logró días después, cuando las autoridades cruzaron información con sus familiares y allegados. El caso ha generado conmoción tanto en Barranquilla, donde residía, como en Valledupar, donde ocurrió el crimen.

Por ahora, los investigadores trabajan para establecer qué ocurrió durante los días en que estuvo desaparecido y si el negocio relacionado con la compra del vehículo guarda alguna relación con el asesinato. Las autoridades también buscan identificar a los responsables y esclarecer los móviles detrás del crimen.