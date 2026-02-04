Claudia López inscribe tercera consulta presidencial; hay dos candidatos

La exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial, Claudia López, radicó ante la Registraduría una tercera consulta que podrán votar los colombianos el próximo 8 de marzo. El aspirante que resulte ganador irá a la primera vuelta.

La Consulta de las Soluciones, como fue nombrada, integra a la exmandataria y al exdefensor para los temas de salud, Leonardo Huerta. Por ahora, Sergio Fajardo ni Maurice Amirtage han confirmado su participación en esta elección.

“Leonardo y yo tomamos la decisión de que la Consulta de las Soluciones quede abierta a otras personas, como Maurice Amirtage y Sergio Fajardo, que la quieran integrar”, afirmó López en la mañana de este miércoles, 4 de febrero.

Ella manifestó que este jueves se dará a conocer la postura oficial del exgobernador de Antioquia frente a su eventual participación en la consulta, dado que la fecha límite de inscripción es el próximo 6 de febrero, por lo que hay una carrera contrarreloj.

Sergio Fajardo y Claudia López Foto: ALEXANDRA RUIZ / JUAN CARLOS SIERRA

Esta es la tercera consulta que los colombianos encontrarán en el tarjetón el próximo 8 de marzo. Además de votar por el Senado y la Cámara de Representantes, podrán marcar una de las tres opciones disponibles para definir a una parte de los candidatos presidenciales.

Por un lado, está La Gran Consulta por Colombia, integrada por nueve líderes: Vicky Dávila, Paloma Valencia, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa.

Mientras que la consulta del Frente por la Vida la componen, hasta ahora, Roy Barreras, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo. Está en veremos la posible inclusión de Iván Cepeda y Daniel Quintero por un debate jurídico que los rodea. En dado caso de que Cepeda no pueda ir a la consulta, el Pacto Histórico se retiraría e iría directamente a la primera vuelta presidencial con las banderas del senador; hay expectativa por la decisión que se pueda tomar en las próximas horas en el Consejo Nacional Electoral.