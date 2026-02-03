Debate La Gran Consulta por Colombia: quiénes son los candidatos y qué está en juego rumbo a 2026

SEMANA realizará este miércoles, 4 de febrero, el primer debate presidencial con los candidatos de La Gran Consulta por Colombia, una alianza de nueve líderes que busca seleccionar a un solo aspirante este 8 de marzo para que dispute la primera vuelta por la Casa de Nariño.

En el tarjetón estarán Aníbal Gaviria, David Luna, Enrique Peñalosa, Juan Carlos Pinzón, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Paloma Valencia y Vicky Dávila.

Ellos han mostrado preocupación por el rumbo que está tomando Colombia bajo el liderazgo de Gustavo Petro. Entre tantas cosas, les inquieta la seguridad, las finanzas públicas, la inversión extranjera, las denuncias de presunta corrupción, el sistema de salud y la relación del Gobierno con las autoridades regionales.

Los candidatos, algunos avalados por firmas y otros por partidos políticos de derecha, creen que en las elecciones de 2026 se está jugando el todo por el todo: la continuidad del Ejecutivo, bajo las banderas de Iván Cepeda, u otras opciones con las que no comulga la mayoría de ellos, como el abogado Abelardo de la Espriella o el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo.

¿Quiénes son los candidatos de La Gran Consulta por Colombia?

Aníbal Gaviria fue alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia. En la mesa de La Gran Consulta por Colombia ha defendido el papel de las regiones y la autonomía de ellas, así como el rechazo a la paz total y la estrategia de seguridad del Gobierno Petro.

David Luna, exsenador y exministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, propone modernizar al Estado –ponerlo a la vanguardia–, apoyar el emprendimiento y restringir el acceso de menores de edad a equipos tecnológicos, entre otros.

Enrique Peñalosa fue alcalde de Bogotá en dos períodos. Sus propuestas se han centrado en mejorar la infraestructura del país y atraer la inversión privada, pues ha criticado el poco protagonismo que han tenido estos dos aspectos en el Gobierno Petro.

Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa y exembajador de Colombia en Washington, tiene como bandera la seguridad. Según él, su experiencia en ese campo podría servirle al país para ejecutar una estrategia que le ponga freno al crecimiento de los grupos armados organizados, así como combatirlos.

Juan Daniel Oviedo, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, promueve que las decisiones del Ejecutivo estén basadas en elementos técnicos y no por las políticas de la administración de turno, como cree que estaría sucediendo en este Gobierno.

Juan Manuel Galán, exsenador de la República, promueve la inclusión de sistemas de tecnología en la fuerza pública y terminar con las negociaciones de paz que mantiene el Gobierno Petro con las estructuras criminales.

Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, impulsa el reordenamiento de las finanzas públicas, como eliminar gastos innecesarios, y promover la construcción de vivienda.

Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, tiene el propósito de mejorar el sistema de salud, reacomodar el sistema pensional y fortalecer la tecnología en la educación.

Vicky Dávila planea recortar el Estado, crear nuevas cárceles y una confrontación permanente contra los grupos armados ilegales con el apoyo de Estados Unidos y demás países expertos en seguridad.

Las ideas de todos los candidatos presidenciales serán debatidas este miércoles desde las 5:00 de la tarde, en un debate que será transmitido en todos los canales digitales de SEMANA.