Foro Semana

EN VIVO | Gran Foro Colombia 2026: expertos trazan el rumbo de la nación en un momento histórico

Líderes nacionales e internacionales se reúnen en Bogotá, convocados por SEMANA y Dinero, para analizar la economía, la institucionalidad y el rumbo de Colombia en un año electoral decisivo.

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 9:49 p. m.
Gran Foro Colombia
Gran Foro Colombia Foto: Semana/API

El Gran Foro Colombia, reconocido como el espacio más importante e influyente del país para analizar sus perspectivas, se consolida como un referente para entender hacia dónde se orientan las principales oportunidades y los desafíos de Colombia.

***El Gran Foro Colombia 2026 cuenta con el patrocinio académico de la Universidad Militar Nueva Granada; el apoyo de Constructora Amarilo, Contraloría General de la República, LULO Bank, Movistar, Patria y Roto rr-Motor de Innovación; y el acompañamiento de sus aliados Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), Colgas, Universidad Ean, Grupo Trinity y Siglo Data + Hallon Inteligencia de Medios.

Gran Foro Colombia

