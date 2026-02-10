“Ojo con Vicky Dávila”: Luis Carlos Vélez habla de la Gran Consulta por Colombia

El periodista Luis Carlos Vélez habló sobre el impacto que podría tener la ubicación de Vicky Dávila en el tarjetón electoral y los cambios recientes en la dinámica de la contienda política. En su programa Vélez por la mañana, el periodista señaló que la candidata quedó en una posición estratégica dentro del tarjetón, lo que podría influir en la percepción y decisión de los votantes.

“Quedó en el corazón del tarjetón”, afirmó, al explicar que, ante la ausencia de Abelardo, quien lidera las encuestas por fuera de las consultas, Dávila aparece como la figura más cercana en el imaginario del electorado cuando se establece un paralelo entre candidatos.

Según Vélez, este elemento visual se potencia por factores simbólicos como su ubicación central, el color rojo de su imagen y un mensaje que, en la práctica, invita al voto.

Vicky Dávila Candidata presidencial por el movimiento Valientes Foto: Samanta Chávez

El comunicador también destacó un cambio en el tono de la campaña. En los últimos días, dijo, ha disminuido la agresividad contra el Tigre, lo que termina favoreciendo a Dávila en el escenario político.

Para Vélez, estos factores combinados, ubicación, simbolismo y clima de campaña, pueden convertirse en variables relevantes en una contienda donde los detalles gráficos y narrativos influyen tanto como los discursos y las encuestas.