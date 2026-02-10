Confidenciales

“Ojo con Vicky Dávila”: Luis Carlos Vélez habla de la Gran Consulta por Colombia

El periodista analizó la posición de la candidata en el tarjetón y los elementos simbólicos que podrían tener un efecto sobre el electorado.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 9:04 a. m.
Luis Carlos Vélez y Vicky Dávila.
Luis Carlos Vélez y Vicky Dávila. Foto: Semana

El periodista Luis Carlos Vélez habló sobre el impacto que podría tener la ubicación de Vicky Dávila en el tarjetón electoral y los cambios recientes en la dinámica de la contienda política. En su programa Vélez por la mañana, el periodista señaló que la candidata quedó en una posición estratégica dentro del tarjetón, lo que podría influir en la percepción y decisión de los votantes.

Reconciliación a la vista: Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella se cruzan trinos sobre la importancia de la unidad para derrotar a Cepeda

“Quedó en el corazón del tarjetón”, afirmó, al explicar que, ante la ausencia de Abelardo, quien lidera las encuestas por fuera de las consultas, Dávila aparece como la figura más cercana en el imaginario del electorado cuando se establece un paralelo entre candidatos.

Según Vélez, este elemento visual se potencia por factores simbólicos como su ubicación central, el color rojo de su imagen y un mensaje que, en la práctica, invita al voto.

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?
Vicky Dávila Candidata presidencial por el movimiento Valientes Foto: Samanta Chávez

El comunicador también destacó un cambio en el tono de la campaña. En los últimos días, dijo, ha disminuido la agresividad contra el Tigre, lo que termina favoreciendo a Dávila en el escenario político.

Confidenciales

“La arrogancia no permite reconocer los errores”: ¿Varillazo de Vicky Dávila a Juan Carlos Pinzón?

Confidenciales

Fuego amigo; congresista del Pacto le pidió a la Colombia Humana dejar de “victimizarse” por líos en listas

Confidenciales

“Me dicen miserable”: Gustavo Petro responde con este recuerdo a críticas por su manejo de la ola invernal

Confidenciales

Este es el avión que dispuso la Fuerza Aérea para apoyar emergencias en Córdoba

Confidenciales

María Elvira Salazar critica el show de Bad Bunny en el Super Bowl: “Una gran oportunidad perdida”

Confidenciales

Armando Benedetti defendió nueva emergencia económica: “La Corte no tiene ‘escapatoria’ política”

Confidenciales

Roy Barreras habla de su relación con Iván Cepeda tras decisión del CNE: “No me ha contestado”

Política

Vicky Dávila arremete contra Roy Barreras por comentario machista que hizo sobre ella y Trump: “Usted es un asco”

Política

Reconciliación a la vista: Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella se cruzan trinos sobre la importancia de la unidad para derrotar a Cepeda

Política

Vicky Dávila responde al ELN por seguimientos y le exige a Petro garantías: “¿Va a permitir que asesinen a otro candidato?"

Para Vélez, estos factores combinados, ubicación, simbolismo y clima de campaña, pueden convertirse en variables relevantes en una contienda donde los detalles gráficos y narrativos influyen tanto como los discursos y las encuestas.

Más de Confidenciales

Vicky Dávila ed 2265

“La arrogancia no permite reconocer los errores”: ¿Varillazo de Vicky Dávila a Juan Carlos Pinzón?

Luis Carlos Vélez y Vicky Dávila

“Ojo con Vicky Dávila”: Luis Carlos Vélez habla de la Gran Consulta por Colombia

Alexandra Vásquez, representante a la Cámara

Fuego amigo; congresista del Pacto le pidió a la Colombia Humana dejar de “victimizarse” por líos en listas

El presidente colombiano Gustavo Petro interviene ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C., el 4 de febrero de 2026. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

“Me dicen miserable”: Gustavo Petro responde con este recuerdo a críticas por su manejo de la ola invernal

Apoyo de la Fuerza Aérea tras inundaciones en Córdoba.

Este es el avión que dispuso la Fuerza Aérea para apoyar emergencias en Córdoba

María Elvira Salazar y Bad Bunny

María Elvira Salazar critica el show de Bad Bunny en el Super Bowl: “Una gran oportunidad perdida”

Armando Benedetti, ministro del Interior.

Armando Benedetti defendió nueva emergencia económica: “La Corte no tiene ‘escapatoria’ política”

De izquierda a derecha: Roy Barreras e Iván Cepeda.

Roy Barreras habla de su relación con Iván Cepeda tras decisión del CNE: “No me ha contestado”

María Fernanda Cabal y Adriana Lucía.

Fuerte choque entre María Fernanda Cabal y Adriana Lucía: “Yo no tengo camaradas, no soy corrupta”

.

“Laura Sarabia, desde el día en que llegó, me puso el ojo”: así sacaron a la ex primera dama Ana Milena Muñoz de la embajada en Egipto

Noticias Destacadas