Reconciliación a la vista: Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella se cruzan trinos sobre la importancia de la unidad para derrotar a Cepeda

Sigue la cuenta regresiva para que los colombianos acudan a las urnas el próximo 31 de mayo, para elegir al nuevo presidente de Colombia, y desde ya los candidatos enfilan sus estrategias para alcanzar la victoria.

Este sábado se conoció la encuesta de AtlasIntel para SEMANA, donde se reveló una competencia muy cerrada entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes le sacan una amplia ventaja a los demás competidores.

La batalla por la Presidencia sería entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Los demás candidatos están lejos de los punteros

Aunque todo puede cambiar a falta de 114 días para las elecciones, lo cierto es que ambos candidatos están hoy en un empate técnico por el primer lugar, alejados de aspirantes como Sergio Fajardo, Paloma Valencia, Claudia López, Vicky Dávila, entre otros.

Precisamente, Dávila se pronunció tras los resultados de la encuesta, donde se encuentra, junto con Paloma Valencia, liderando la intención de voto para la Gran Consulta por Colombia, la cual se votará el próximo 8 de marzo.

Valencia, con el 26,9 %, y la aspirante del Movimiento Valientes, con el 15,4 %, lideran la intención de voto para quedarse con la candidatura del bloque de derecha y centroderecha donde participan nueve precandidatos.

“Vamos a ganar #LaGranConsulta pero vamos a ser responsables con el país, si nos toca juntarnos para derrotar a Iván Cepeda nos juntamos. No podemos cometer el error de los venezolanos que tardaron 27 años en empezar a recuperar su país”, señaló Dávila en sus redes sociales.

A ellas le siguen Aníbal Gaviria (9 %), Juan Daniel Oviedo (7,5 %), Juan Carlos Pinzón (7 %), Enrique Peñalosa (6,5 %), Juan Manuel Galán (4 %), David Luna (3 %) y Mauricio Cárdenas (0,5 %).

De este grupo de precandidatos, Vicky Dávila fue quien más creció entre enero y febrero, ya que su intención de voto se duplicó en el último mes al pasar de 7 % a 15,4 %.

Gran Consulta por Colombia. Intención de voto. Foto: AtlasIntel - SEMANA

El trino de la periodista no pasó desapercibido y tuvo eco en el propio Abelardo de la Espriella, con quien ha tenido grandes diferencias a lo largo de la campaña presidencial y lo ha calificado de ser un candidato inviable.

“Así es, Vicky: el único enemigo de la democracia, la libertad y la institucionalidad es Cepeda. ¡Hay que derrotarlo! Abrazo fuerte", le respondió Abelardo de la Espriella al trino, lo que podría llevar a una reconciliación.

El estudio de AtlasIntel tomó una muestra de 7.298 personas encuestadas presencialmente en todas las regiones del país. Esta fue realizada entre el 27 de enero y el pasado 4 de febrero, y tiene un margen de error del 1 %.

*Todas las encuestas se ven afectadas por márgenes de error.

Esta es la encuesta completa con su respectiva ficha técnica: