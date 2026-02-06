ELECCIONES

Se reveló el tarjetón electoral de las consultas presidenciales para el próximo 8 de marzo: esta es la imagen

Los colombianos recibirán ese tarjetón para participar de la jornada electoral.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
7 de febrero de 2026, 12:17 a. m.
Registraduría Nacional.
Registraduría Nacional. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La Registraduría Nacional reveló el tarjetón que muestra cómo quedaron distribuidas las diferentes consultas para la Presidencia.

El organismo electoral dio a conocer este documento, que será entregado a los ciudadanos cuando se acerquen a las urnas para ejercer su derecho al voto el próximo 8 de marzo, durante los comicios donde se elegirá al nuevo Congreso de la República.

En ese orden de ideas, se da un paso importante de cara a las próximas elecciones presidenciales, en las que se definirá el futuro político del país.

En el tarjetón están tres consultas presidenciales: la primera, denominada Consulta de las Soluciones: Salud, Seguridad y Educación; la segunda, La Gran Consulta por Colombia; y, finalmente, el Frente por la Vida.

Política

Roy Barreras sugirió al presidente Gustavo Petro como su fórmula vicepresidencial: “No está inhabilitado”

Política

Registraduría revela qué va a pasar luego de que el CNE tumbó varias listas del Pacto Histórico al Congreso

Política

Gustavo Petro declarará una nueva emergencia económica: el presidente reveló el motivo

Mejor Colombia

Registraduría, a prueba: inician los simulacros para las elecciones del 8 de marzo

Política

Otro golpe para el candidato Roy Barreras: Camilo Romero también se bajó de la consulta del Frente por la Vida, tras encuentro con Iván Cepeda

Política

Gustavo Petro encendió la arena política al hablar de “no hacer consultas para nadie” tras exclusión de Iván Cepeda

Política

Gustavo Petro pasó de “si el enviado de EE. UU. se emborracha” a decirle “amigo” a alto funcionario diplomático de Donald Trump en Bogotá

Gente

Inesperado ‘cruce’ entre Karoll Márquez y Diana Ángel por confesión sobre Iván Cepeda: “A tu pesar”

Confidenciales

Roy Barreras confirma que irá a la consulta del Frente por la Vida

Política

Gustavo Petro reveló su fórmula secreta para “no irse” del Gobierno: la declaración llamó la atención

Cabe señalar que el presidente de la República, Gustavo Petro, termina su mandato constitucional el 7 de agosto de 2026.

Tarjetón consultas presidenciales del 8 de marzo
Tarjetón consultas presidenciales del 8 de marzo. Foto: Tarjetón consultas presidenciales del 8 de marzo
Gustavo Petro encendió la arena política al hablar de “no hacer consultas para nadie” tras exclusión de Iván Cepeda

¿Quiénes son los candidatos de las consultas?

Consulta de las Soluciones: Salud, Seguimiento y Educación

  • Claudia López
  • Leonardo Huerta

Gran Consulta por Colombia

  • Mauricio Cárdenas
  • David Luna
  • Vicky Dávila
  • Juan Manuel Galán
  • Paolma Valencia
  • Juan Carlos Pinzón
  • Aníbal Gaviria
  • Enrique Peñalosa
  • Juan Daniel Oviedo

Frente por la Vida

  • Héctor Elías Pineda Salazar
  • Edison Lucio Torres Moreno
  • Roy Barreras
  • Martha Viviana Bernal Amaya
  • Daniel Quintero

¿Se anula el voto si se marca más de una consulta interpartidista en marzo?

La Registraduría aclaró que los votantes recibirán un solo tarjetón con todas las consultas.

“Todas las consultas se incluirán en una única tarjeta electoral. Hacer una tarjeta por organización política o coalición es un grave error porque estaríamos vulnerando el secreto del voto. Si una persona llega a la mesa de votación a pedir la tarjeta de una consulta en concreto, está mostrando su orientación política, lo cual viola el secreto del voto”, explicó el registrador Hernán Penagos.

De acuerdo con la entidad, si un ciudadano marca más de una de las consultas en el tarjetón, su voto será anulado. Por lo tanto, quienes participen deberán elegir cuidadosamente un solo sector político o coalición, sin necesidad de solicitar un tarjetón específico, ya que este se entregará automáticamente en la mesa de votación.

Más de Política

Roy Barreras y Gustavo Petro.

Roy Barreras sugirió al presidente Gustavo Petro como su fórmula vicepresidencial: “No está inhabilitado”

CNE también revoca listas a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico.

Registraduría revela qué va a pasar luego de que el CNE tumbó varias listas del Pacto Histórico al Congreso

Registraduría Nacional.

Se reveló el tarjetón electoral de las consultas presidenciales para el próximo 8 de marzo: esta es la imagen

El presidente Gustavo Petro dio su último discurso como mandatario en la OEA.

Gustavo Petro declarará una nueva emergencia económica: el presidente reveló el motivo

La Registraduría pondrá a prueba sus sistemas para garantizar unas elecciones sin contratiempos.

Registraduría, a prueba: inician los simulacros para las elecciones del 8 de marzo

Roy Barreras y Camilo Romero se enfrentan por la continuidad de la consulta del Frente por la Vida.

Otro golpe para el candidato Roy Barreras: Camilo Romero también se bajó de la consulta del Frente por la Vida, tras encuentro con Iván Cepeda

Gustavo Petro e Iván Cepeda.

Gustavo Petro encendió la arena política al hablar de “no hacer consultas para nadie” tras exclusión de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro se despidió de enviado del gobierno Trump en Colombia.

Gustavo Petro pasó de “si el enviado de EE. UU. se emborracha” a decirle “amigo” a alto funcionario diplomático de Donald Trump en Bogotá

El senador de Cambio Radical, Carlos Julio González Villa.

Senador Carlos Julio González, preocupado por las cifras “alarmantes” de cáncer en Colombia: “La enfermedad no puede seguir siendo una batalla silenciosa”

Gusatvo Petro Donald Trump

Gobierno de Donald Trump entregó vehículos blindados a Colombia y Gustavo Petro reveló a dónde serán enviados

Noticias Destacadas