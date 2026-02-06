Se reveló el tarjetón electoral de las consultas presidenciales para el próximo 8 de marzo: esta es la imagen

La Registraduría Nacional reveló el tarjetón que muestra cómo quedaron distribuidas las diferentes consultas para la Presidencia.
El organismo electoral dio a conocer este documento, que será entregado a los ciudadanos cuando se acerquen a las urnas para ejercer su derecho al voto el próximo 8 de marzo, durante los comicios donde se elegirá al nuevo Congreso de la República.
En ese orden de ideas, se da un paso importante de cara a las próximas elecciones presidenciales, en las que se definirá el futuro político del país.
En el tarjetón están tres consultas presidenciales: la primera, denominada Consulta de las Soluciones: Salud, Seguridad y Educación; la segunda, La Gran Consulta por Colombia; y, finalmente, el Frente por la Vida.
Cabe señalar que el presidente de la República, Gustavo Petro, termina su mandato constitucional el 7 de agosto de 2026.
¿Quiénes son los candidatos de las consultas?
Consulta de las Soluciones: Salud, Seguimiento y Educación
- Claudia López
- Leonardo Huerta
Gran Consulta por Colombia
- Mauricio Cárdenas
- David Luna
- Vicky Dávila
- Juan Manuel Galán
- Paolma Valencia
- Juan Carlos Pinzón
- Aníbal Gaviria
- Enrique Peñalosa
- Juan Daniel Oviedo
Frente por la Vida
- Héctor Elías Pineda Salazar
- Edison Lucio Torres Moreno
- Roy Barreras
- Martha Viviana Bernal Amaya
- Daniel Quintero
#AEstaHora inicia el sorteo de asignación de posición de las consultas y los precandidatos a la presidencia en la tarjeta electoral.— Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) February 6, 2026
#Elecciones2026🇨🇴 https://t.co/DAhu5Gi7MZ
¿Se anula el voto si se marca más de una consulta interpartidista en marzo?
La Registraduría aclaró que los votantes recibirán un solo tarjetón con todas las consultas.
“Todas las consultas se incluirán en una única tarjeta electoral. Hacer una tarjeta por organización política o coalición es un grave error porque estaríamos vulnerando el secreto del voto. Si una persona llega a la mesa de votación a pedir la tarjeta de una consulta en concreto, está mostrando su orientación política, lo cual viola el secreto del voto”, explicó el registrador Hernán Penagos.
De acuerdo con la entidad, si un ciudadano marca más de una de las consultas en el tarjetón, su voto será anulado. Por lo tanto, quienes participen deberán elegir cuidadosamente un solo sector político o coalición, sin necesidad de solicitar un tarjetón específico, ya que este se entregará automáticamente en la mesa de votación.