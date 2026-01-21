Política

Elecciones Colombia 2026: ¿se anula el voto si se marca el tarjetón con las dos consultas interpartidistas?

Los ciudadanos tendrán la opción de elegir varias de las consultas que se están configurando en los distintos sectores.

Redacción Semana
21 de enero de 2026, 6:17 p. m.
Los colombianos acudirán a las urnas este próximo 8 de marzo.
Los colombianos acudirán a las urnas este próximo 8 de marzo.

El próximo 8 de marzo, los colombianos acudirán a las urnas para elegir a los siguientes congresistas. Al momento de votar, los ciudadanos también recibirán un tarjetón único para elegir al candidato de su preferencia en las distintas consultas interpartidistas que habrá en ese momento y que aún se están configurando.

Por un lado, está la consulta de la izquierda del Frente Amplio, que incluye a Iván Cepeda, quien representa al Pacto Histórico y la continuidad del gobierno del presidente Gustavo Petro. Allí también estarán Roy Barreras, Camilo Romero, Clara López y se espera que se defina si Juan Fernando Cristo entraría en este proceso o en el de otro sector. El exministro del Interior ya confirmó que hará parte de alguna consulta, pero no ha definido en cuál.

En la izquierda hay otra consulta que está promoviendo Carlos Caicedo, de Fuerza Ciudadana, junto al exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes y el exmagistrado Jaime Araujo.

Todos los procesos previos a las elecciones de 2026 están avanzando según los tiempos establecidos.
Los ciudadanos encontrarán un solo tarjetón en el que depositarán su voto.

La exalcaldesa de Bogotá está buscando configurar una nueva consulta, pues no ha sido recibida en las demás; sin embargo, no estaría logrando muchos apoyos. Aunque invitó a Maurice Armitage, él ya descartó hacer parte de ese proceso; asimismo, le abrió las puertas a Sergio Fajardo, y aunque él no se ha pronunciado concretamente sobre esa invitación, ya había descartado participar en alguna consulta. El excanciller Luis Gilberto Murillo ha recibido invitaciones de parte de algunos sectores, pero tampoco ha tomado una decisión.

Elecciones 2026: estas son las fechas clave para votar en los comicios presidenciales y al Congreso

En la centroderecha está la Gran Consulta por Colombia, de la que hacen parte Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, Vicky Dávila, David Luna, Enrique Peñalosa, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón, Juan Daniel Oviedo y Aníbal Gaviria.

Si un colombiano quiere votar por alguna de esas consultas, el próximo 8 de marzo, recibirá un solo tarjetón en el que estarán las distintas opciones. Sin embargo, si un ciudadano marca más de una de las consultas, su voto sería anulado.

Hernán Penagos Registrador nacional
El registrador Hernán Penagos explicó las razones por las que se imprimió un solo tarjetón.

El sufragante no deberá pedir el tarjetón por el que quiere votar, sino que se le entregará ese único documento en el que depositará su respaldo por alguno de esos sectores.

En las últimas horas, la Registraduría confirmó que se imprimirá un solo tarjetón para todas las consultas. “Todas las consultas se incluirán en una única tarjeta electoral. Hacer una tarjeta por organización política o coalición es un grave error porque estaríamos vulnerando el secreto del voto. Si una persona llega a la mesa de votación a pedir la tarjeta de una consulta en concreto, está mostrando su orientación política, lo cual viola el secreto del voto”, explicó el registrador Hernán Penagos.

